نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهاء سلطان يستعد لطرح "رسيني".. ألبوم جديد وأغاني بلمسة خاصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعود الفنان بهاء سلطان من جديد إلى جمهوره بألبوم مميز يحمل اسم "رسيني"، في تعاون جديد يجمعه مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، الألبوم يأتي بعد فترة من الأعمال الفردية، ويُنتظر أن يكون خطوة قوية تعيد بهاء إلى مقدمة الساحة الغنائية.

تفاصيل ألبوم "رسيني"

الألبوم يضم 5 أغاني جديدة، من أبرزها:

• "اترموا"

• "بنشوف فلان"

• "الطيبين"

الأغاني تم اختيارها بعناية، وتتنوع بين الطابع الشعبي والكلمات العاطفية، وهو الأسلوب المعروف به بهاء سلطان والذي جعله قريبًا من الجمهور طوال مسيرته.

نجاح الميني ألبوم "كأنك مسكن"

قبل "رسيني"، طرح بهاء ميني ألبوم بعنوان "كأنك مسكن"، وضم ثلاث أغنيات:

• "كأنك مسكن" من كلمات وألحان حمادة فراويلة وتوزيع حاتم محسن.

• "حن عليا" من كلمات محمد رفاعي، ألحان وليد سعد، توزيع وسام عبد المنعم.

• "أنت طيب" من كلمات هاني عبد الكريم، ألحان أحمد محيي، توزيع يحيى يوسف.

هذه الأغاني لاقت تفاعلًا جيدًا، وحققت نسب استماع مرتفعة على المنصات الموسيقية.

تعاون خاص في "الطيبين"

واحدة من أبرز أغاني الألبوم الجديد هي "الطيبين"، والتي كتبها الشاعر خالد تاج الدين. وقد نشر صورة من كواليس التحضير للأغنية، وعلق قائلًا إنه اقترح على بهاء استخدام جملة "الطيبين للطيبات"، لكن بهاء لم يقتنع بها وتم تغييرها في النهاية، ما يظهر حرصه على تقديم كلمات قريبة من إحساسه الفني.

كليب "المزاج عناب" يجمع الطرب والبهجة

طرحت روتانا مؤخرًا كليب أغنية "المزاج عناب" لبهاء سلطان، وذلك عبر يوتيوب وعدد من المنصات الموسيقية. الكليب يتميز بجو من البهجة والمرح، ويتماشى مع شخصية بهاء البسيطة والعفوية.

نجاح لافت في أغنية "صاحبي يا صاحبي"

بهاء سلطان حقق نجاحًا كبيرًا في رمضان الماضي من خلال أغنية "صاحبي يا صاحبي"، والتي عُرضت ضمن مسلسل "ولاد الشمس" بطولة أحمد مالك وطه دسوقي. الأغنية لامست مشاعر الكثيرين، وانتشرت بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.