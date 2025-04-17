نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحتفالًا بذكرى تحرير أرض الفيروز.. الثقافة تطلق "ملتقى سيناء الأول لفنون البادية" بالعريش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ فعاليات "ملتقى سيناء الأول لفنون البادية" في السادسة مساء يوم الأحد المقبل، بقصر ثقافة العريش، تحت رعاية وزير الثقافة ومحافظ شمال سيناء، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفالًا بالذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء.

أنشطة متنوعة ضمن برنامج الملتقى



يشهد الملتقى على مدار أيامه سلسلة من الفعاليات المتنوعة، من ندوات علمية وعروض فنية وأمسيات شعرية وورش فنية وتفاعلية للأطفال، بالإضافة إلى دوري للألعاب الشعبية ولقاءات مع نماذج ناجحة من مشروع "أهل مصر".

أفتتاح بمعرض للحرف التراثية وندوة حول فنون البادية



تبدأ الفعاليات بمعرض للحرف والفنون البدوية، تليه ندوة بعنوان "قضايا المصطلح الخاصة بفنون البادية"، يديرها الشاعر د. مسعود شومان، إضافة إلى عروض لفرقتي العريش ومطروح للفنون الشعبية.

ندوة عن شعر البادية وعروض لفرق الفنون الشعبية



يُخصص اليوم الثاني 21 أبريل لندوة بعنوان "فنون الشعر في بادية سيناء"، بالإضافة إلى عروض لفرق بدو الفيوم، الطور، ومطروح التلقائية للفنون الشعبية.

رؤى جديدة في فنون الحكي الشعبي



وتتناول ندوة اليوم الثالث موضوع "فنون الحكي الشعبي.. رؤى وتجليات"، يليها عروض فنية لفرق بدو الفيوم، الطور، والغردقة للفنون الشعبية.

آليات حفظ التراث البدوي في ندوة اليوم الرابع



اليوم الرابع 23 أبريل يشهد ندوة بعنوان "آليات جمع وتدوين وحفظ المأثور وتراث البادية"، مع عروض فنية لفرق الغردقة، الوادي الجديد والعريش للفنون الشعبية.

معرض للنتاج الفني وعروض فنية متميزة في اليوم الخامس



اليوم الخامس يتضمن معرضًا لنتاج الورش الفنية والحرفية، إلى جانب عروض فنية تقدمها فرقتا العريش والوادي الجديد للفنون الشعبية.

عرض فيلم "الممر" وأفلام تسجيلية احتفالًا بتحرير سيناء



تُعرض خلال اليوم الافتتاحي أفلام وطنية بالمجان، منها فيلم "الممر"، وأفلام تسجيلية من إنتاج إدارة الشئون المعنوية مثل "عقيدة مصرية" و"أجيال النصر" و"الشهيد".

مسك الختام بمعرض وفقرات فنية وتكريم رموز سيناء



يُختتم الملتقى مساء الأحد 27 أبريل، بافتتاح معرض نتاج الورش، وعرض فيلم "أبطال كل الأزمان"، وفقرة غنائية، وعروض فنية لفرقتي العريش، ويُختتم بتكريم عدد من رموز شمال سيناء وإعلان توصيات الندوات.

تنظيم متكامل بالتعاون مع قطاعات الثقافة المختلفة



يُقام الملتقى تحت إشراف ثلاث إدارات مركزية للشئون الفنية، الثقافية، والدراسات والبحوث، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة شمال سيناء.