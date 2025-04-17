نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط وأسعار تذاكر حفل تامر عاشور القادم.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد تامر عاشور لإحياء حفل غنائي ضخم يوم الجمعة الموافق 25 أبريل، وتبدأ أجواء الحفل من 8 مساءً وتستمر حتى 12 منتصف الليل ويتم التنظيم من قبل زد بارك.

فئات أسعار التذاكر

الفئة الأولى Royal: يصل إلى 5500 جنيه

الفئة الثانية Diamond: يصل سعر التذكرة إلى 4500 جنيه. الفئة الثالثة Platinum: يصل سعرها إلى 3500 جنيه. - الفئة الرابعة Gold: يصل سعر التذكرة إلى 3000 جنيه. - الفئة الخامسة Silver: يصل سعرها إلى 2500 جنيها. - الفئة السادسة Bronze: يصل سعرها إلى 1500 جنيها.

شروط الحفل

يُشترط الالتزام بارتداء زي سمارت كاجوال.

لا يُسمح باستبدال أو استرجاع التذاكر بعد إتمام عملية الشراء.

يُمنع إدخال الطعام أو المشروبات إلى داخل القاعة.

يُمنع دخول الأطفال دون سن 12 عامًا.

يُحظر استخدام الكاميرات داخل الحفل.



لقاء تامر حسني وتامر عاشور قريبًا



يستعد تامر عاشور لإقامة حفل غنائي استثنائي لأول مرة يجمعه بالنجم تامر حسني، وذلك في إطار فعاليات مهرجان "ليلة العمر" في الكويت يوم 13 يونيو المقبل.

يُعتبر هذا الحدث فريدًا من نوعه، حيث يتشارك تامر حسني وتامر عاشور مسرحًا واحدًا لأول مرة في تاريخ الفن العربي،الحفل سيُقام على مسرح "أرينا" في الكويت، ضمن سلسلة حفلات المهرجان التي تجمع أبرز نجوم الطرب العربي على مدار عدة أيام.



أحدث ألبومات تامر عاشور

وكانت أخر ألبومات تامر عاشور ألبوم يتضمن 12 أغنية هي: “ياه”، “الله يحنن”، “حبيبي القديم”، “حبك رزق”، “أنا مكرهتوش”، “يوم ما تنسى”، “قصر بعيد”، “مرتحناش”، “الدنيا”، “جم شرفوا”، “متعملهاش حكا”، و”مش بعرف أنام”، ويتضمن العديد من المفاجآت الفنية.