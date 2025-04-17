نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد عادل إمام وأسماء جلال في "اللعب مع العيال" لأول مرة الليلة على قنوات ART في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض قناة أفلام١ ART لأول مرة الليلة في تمام الساعة الثامنة مساء الفيلم الكوميدي "اللعب مع العيال".

فريق العمل

الفيلم بطولة محمد عادل إمام، أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبد العظيم، ويزو ومصطفى غريب، تأليف وإخراج شريف عرفة.

تفاصيل الفيلم

الفيلم يدور في إطار كوميدي حول شاب يتعرض للعديد من المواقف العقبات الصعبة التي تسبب له أزمة كبيرة وتقلب حياته رأسا على عقب.

و الفيلم يعاد عرضه غدا الجمعة الساعة ١:٣٠ ظهرا، ويوم السبت الساعة ١٢:٠٠ منتصف الليل.