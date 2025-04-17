وائل جسار يحيي حفل غنائي في المغرب قريبًا.. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد المطرب وائل جسار لإحياء حفل غنائي في مدينة الرباط بالمغرب وذلك يوم الجمعة الموافق 20 يونيو المقبل.

تفاصيل الحفل

ونشرت الصفحة المسؤلة عن الحفل قائلة:"بصوته الدافئ وحضوره الآسر، وائل جسار يعود ليمنح جمهور الرباط ليلة من الطرب الراقي، الجمعة 20 يونيو 2025، خشبة المسرح الوطني محمد الخامس تحتضن لحظة فن خالص".

آخر أعمال وائل جسار



يذكر أن آخر أعمال وائل جسار أغنية إحساس جديد من كلمات الشاعر هاني صارو، وألحان أحمد الزعيم، وتم طرحها بعيد الحب وحقق بها نجاح كبير جدًا.



كلمات الأغنية



بحبك موت حبيبي مش بحبك بس أنا

ومعاك بجد بنسى أي كلمة قلتها

رجعت معاك لواحد عنده ١٦ سنة

في خوفه وفي كسوفه وغيرته على اللي حبها

بحس معاك بجد بييجي ١٠٠ إحساس جديد

بطير لما بشوفك وأزعل أما تغيب أكيد

ده بعدك عن هم وقربك إنت حبيبي عيد

بحس معاك بجد بييجي ١٠٠ إحساس جديد

بطير لما بشوفك وأزعل أما تغيب أكيد

ده بعدك عن هم وقربك إنت حبيبي عيد

بشوفك أحس دايما بالمشاعر كلها

وبفتكر اني كنت هضيع جيت إنت لحقتني

عرفتك كنت فعلا أحلى حاجة عرفتها

وعمري ماهنسى إنك في الحياة حببتني

بحس معاك بجد بييجي ١٠٠ إحساس جديد

بطير لما بشوفك وأزعل أما تغيب أكيد

ده بعدك عن هم وقربك إنت حبيبي عيد