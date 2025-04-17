نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم..محمد رمضان يطرح أغنية جديدة بعنوان "بحب أغيظهم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد محمد رمضان اليوم لطرح احدث اغانيه بعنوان "بحب اغيظهم" في تمام الساعة الخامسة مساءً على جميع المنصات.

جدل حول محمد رمضان



تصدر اسم الفنان محمد رمضان تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أثار ضجة واسعة بـ ظهوره الأخير في مهرجان كوتشيلا بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث جاء بإطلالة وصفت بأنها "غريبة" وجريئة.



وهذه ليست المرة الأولى التي يتصدّر فيها رمضان عناوين السوشيال ميديا بسبب ملابسه، ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كان يعتمد ذلك كوسيلة لجذب الاهتمام الإعلامي وتأكيد حضوره العالمي.

آخر أعمال محمد رمضان



وكانت آخر أعمال محمد رمضان أغنية "هتجيلي" من ألحان محمد رمضان، كلمات مصطفى حدوتة، توزيع إيهاب كولبيكس، وميكس وماستر مصطفى حمدي.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

شفتيني كتير وأنا حنين

تعالي شوفيني وأنا بآسي

شفتيني عليك بتجنّن

تعالي شوفيني وأنا بنسى

ما شفتِش مني غير "معلش"

ما شفتِش مني قلبه وش

أنا فرصة ما تتفوتش، وضاعت

وأنتِ مش حاسة!

هتجيلي.. هتلفي وهتجيلي

بدموع، هتحنيلي

وأشوفك مش قادرة تبصيلي

هتجيلي، تحكيلي، وتشكيلي

أنا شفت كتير غيرك

وهتعرفي إن أنا غير غيري

والله ما في مني اتنين

ده هتكتشفيه بعدين

مين شالك على الكتفين

فردك كفين

عقلك كان فين؟

أنا مرتاح في الحالتين

بعرف أنام على الجنبين

وانتِ ما تغمض لك عين

يومك باتنين!

عقلك كان فين؟

شفتيني مسكت؟ ما مسكتيش

تعالي شوفيني وأنا سايبك

ودوقي المُرّ، وما تشكيش

مدام الحلو مش عاجبك

أنا اللي اخترت ما نكملش

عشان الوضع ما يطمنش

سواد الضلمة ما يخوفش

أكتر من سواد قلبي

هتجيلي.. هتلفي وهتجيلي

بدموع، هتحنيلي

وأشوفك مش قادرة تبصيلي

هتجيلي، تحكيلي، وتشكيلي

أنا شفت كتير غيرك

وهتعرفي إن أنا غير غيري

حبيبتي، ما فيش بينا كلام

من غيرك الدنيا تمام

سلطان من غير خدام

باصص قدّام

أنتِ الأيام قاعدة

تفكّري في زمان

وما فيش دوا للنسيان

بتغني على الأحزان

وتقولي لزمان: ارجع يا زمان!

عايزنا نرجع زي الزمان؟

قول للزمان؟ ارجع يا زمان