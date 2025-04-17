وزارة الثقافة تعلن عن موعد الدورة الثانية لمهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدًا بالسويس

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت وزارة الثقافة عن موعد الدورة الثانية لمهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدًا خلال الفترة من 2 وحتى 6 نوفمبر 2025 بمحافظة السويس.

تصريحات الدكتور أسامة أبو نار



ذكر الدكتور أسامة أبو نار رئيس المهرجان أن التحضيرات للمهرجان بدأت مبكرً لتقديم دورة متميزة بعدما حقق المهرجان خطوات كبيرة بعد إنطلاق دورته الأولي العام الماضي.



وأضاف: أنه خلال أيام سيعلن عن فتح باب التقديم لمشاركة الأفلام في مسابقتي المهرجان لأفلام الـ5 والـ10 دقائق وأن هناك مسابقات جديدة سيخصصها المهرجان لألوان مختلفة من الأفلام القصيرة مثل الفيديو أرت التي تحقق انتشارًا كبيرًا على منصات التواصل الإجتماعي.

تصريحات زياد باسمير

ومن جانبه أكد السيد زياد باسمير نائب رئيس المهرجان أن نجاح الدورة الأولي للمهرجان والذي تمثل في الزخم الفني والإعلامي الكبير الذي شهده المهرجان العام الماضي بتكريمات لنجوم كبار بحجم سوسن بدر، درة، لطفي لبيب، المخرج السنغالي موسي توريه، والمخرج سعيد حامد وبندوات ثرية فجرت قضايا عديدة خاصة بالفيلم القصير جدًا.



وقال: أن الدورة الثانية ستشهد تواجد ومشاركة أسماء لشخصيات فنية عربية وعالمية كبيرة أبدت ترحيبًا شديدًا بالحضور والمشاركة في لجان التحكيم أو الماستركلاسز أو للتكريم وهو مايؤكد علي التأثير الإيجابي الذي حققه المهرجان في دورته الأولي.



وشدد "باسمير "على أن الدورة الثانية من المهرجان ستشهد فعاليات سينمائية ضخمة سواء بعروض الأفلام أو الندوات وورش صناعة الفيلم القصير جدًا والتي ستقام بجامعتي السويس والجلالة ومدينة العين السخنة.

حول مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة



تنظمه مؤسسة ضي للثقافة والفنون وترعاه وزارة الثقافة ومحافظة السويس ونقابة المهن السينمائية والإتحاد العام للفنانين العرب وشركة جولدن هيلز للتطوير العقاري ويتضمن مسابقات للأفلام التي لاتتجاوز مدتها الـ5 والـ10 دقائق كما يخصص مسابقة نوعية سنوية لأفضل مقال أو دراسة نقدية عن الفيلم القصير جدًا بالتعاون مع أكاديمية الفنون.