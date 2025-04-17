علاء الدين بوجه مرعب: ”مخلب القرد” يحول الحكاية الكلاسيكية إلى فيلم رعب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 أبريل 2025 12:35 مساءً - في مفاجأة لعشاق السينما، تتحول واحدة من أشهر الحكايات الشعبية إلى تجربة سينمائية تنتمي لعالم الرعب، مع بدء العمل على فيلم جديد يحمل عنوان "مخلب القرد" والذي يعيد تقديم قصة "علاء الدين" في قالب غامض ومليء بالإثارة.

الفيلم من إخراج وتمثيل برادلي سترايكر، الذي عرفه جمهور الرعب من خلال مشاركته في فيلم Terrifier 3، وينضم إليه في البطولة نخبة من الأسماء اللامعة مثل نيك ساجار، ريكي نوروود، ومونتانا مانينغ.

أما سيناريو الفيلم، فهو من تأليف تشارلي ماكدوغال، الذي يسعى من خلال هذا العمل إلى إضفاء بعد نفسي وإنساني على عناصر الرعب التقليدية.

"مخلب القرد" يأخذ المشاهدين إلى قلب لندن الحديثة، حيث يرث شاب قطعة أثرية غامضة يشاع أنها تحقق الأمنيات.

لكن سرعان ما يدرك أن كل أمنية تحمل في طياتها ثمنًا باهظًا، ليبدأ سلسلة من الأحداث المرعبة التي تكشف الجانب المظلم للطموحات البشرية.

وفي تصريح له عن المشروع، قال المخرج سترايكر: “الفيلم يستعرض كيف يمكن أن تتحول الرغبات إلى لعنة، ويقدم الرعب من خلال مزيج غير متوقع من الحلم والكابوس، حيث لا شيء يأتي مجانًا.”

أما كاتب السيناريو ماكدوغال، فأوضح أن الفكرة ظلت تطارده لفترة طويلة: “لطالما راودتنا فكرة الأمنيات وحدودها، ماذا لو كانت قدرتك على تحقيق كل ما تحلم به هي في الحقيقة بداية النهاية؟”

يستند الفيلم إلى قصة "علاء الدين" المعروفة من حكايات ألف ليلة وليلة، والتي تعد من الكنوز الأدبية في التراث العربي والإسلامي.