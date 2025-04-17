نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم..كمال أبو رية ضيف برنامج "أسرار النجوم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفنان كمال أبو رية ضيفًا على الإعلامية "إنجي علي" اليوم الخميس، في برنامجها "أسرار النجوم"، المذاع عبر إذاعة الراديو "نجوم إف إم"، ومن المقرر أن يكشف خلال الحلقة عن كواليس آخر أعماله الدرامية في رمضان الماضي 2025، كما يكشف عن تفاصيل أعماله الفنية المقبلة.



ونشرت الصفحة الرسمية لـ "نجوم إف إم"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" البوستر الرسمي للحلقة، وأرفقت به تعليقًا:" استنوا الفنان كمال أبو رية هيكون ضيفنا بكرة في برنامج أسرار النجوم مع إنجي علي".

آخر أعمال كمال أبو رية

ويذكر أن آخر اعمال الفنان كمال أبو رية الدرامية، هو مشاركته في مسلسل “سيد الناس” بطولة الفنان عمرو سعد، والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2025.

قصة مسلسل “سيد الناس”



مسلسل «سيد الناس» دارت أحداثه حول شخصية «الجارحي أبوالعباس» الذي يلعب دوره عمرو سعد، وهو شاب من منطقة السبتية في القاهرة يُلقب بـ«سيد الناس». يدخل السجن بدلًا من والده، ويخرج ليجد أن كل عائلته مترقبة لوفاة والده من أجل توزيع الميراث. وفي الوقت نفسه، يحاول الكشف السر الذي أخفاه عنه والده طوال 20 سنة، مما يجعله يبحث عن الحقيقة وسط نزاعات كبيرة. كما يحمل على عاتقه إرثًا ثقيلًا يسعى للحفاظ عليه.