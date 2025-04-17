فيلم "اللعب مع العيال" لـ محمد إمام يتصدر مؤشرات البحث.. فما القصة؟

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر فيلم "اللعب مع العيال" بطولة الفنان محمد إمام، تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أعلنت منصة "نتفليكس" عن عرض الفيلم اليوم 17 من الشهر الجاري على شاشتها.

فيلم اللعب مع العيال

أبطال فيلم اللعب مع العيال



ويضم فيلم اللعب مع العيال، من بطولة محمد إمام، باسم سمرة، بيومي فؤاد، أسماء جلال، ويزو، حجاج عبدالعظيم، مصطفى غريب، وسليمان عيد، والفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة وإنتاج هشام عبدالخالق وآلاء لاشين.

أحداث فيلم اللعب مع العيال

الفيلم تدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي،حول مدرس اسمه علام يهرب من حياته في القاهرة من أجل العمل في شرم الشيخ ويواجه هناك العديد من الأزمات، بسبب وجود المدرسة التي يعمل بها في الصحراء وسط مجتمع البدو، يعيش قصة حب مع فتاة بدوية تُدعى كمامة، باسم سمرة بدور أبو مخزون ويعمل في تجارة السلاح، ويجسد بيومي فؤاد دور أبو عقيلة وهو زعيم إحدى قبائل البدو.