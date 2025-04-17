بعد غياب عامين عن السينما.. تعرف على تفاصيل فيلم "بيج رامي" لـ رامز جلال

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأ الفنان رامز جلال مؤخرًا تصوير أحدث أعماله السينمائية، والتي تحمل اسم "بيج رامي"، تمهيدًا لعرضه في موسم أفلام صيف 2025، وذلك بعد غياب ما يقرب من عامين عن السينما، والفيلم من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر.

رامز جلال

أبطال وصناع فيلم "بيج رامي"

وتضم قائمة أبطال فيلم "بيج رامي" حتى الآن كل من: محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ وهدى الإتربى، بالإضافة إلى عدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، والفيلم من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج محمود كريم وإنتاج وليد صبري.

آخر أعمال رامز جلال

ويذكر أن آخر أعمال الفنان رامز جلال الفنية، هو فيلم "أخي فوق الشجرة"، الذي تم عرضه عام 2023، وحقق نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا.

فيلم "أخي فوق الشجرة"



فيلم "أخي فوق الشجرة" بطولة رامز جلال، تارا عماد، حمدي الميرغني، ويزو، محمد ثروت، والفيلم من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، ويجسد فيه رامز جلال شخصيتين، إحداهما شاب انطوائي يعيش حياة صحية منظمة، ولكن دخول توأمه بهاء الذى لم يكن يعلم بوجوده حياته يقلبها رأسًا على عقب.