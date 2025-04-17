قصص حية على الشاشة.. مهرجان أفلام السعودية يبدأ دورته الجديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 أبريل 2025 11:33 صباحاً - تحت شعار "قصص ترى وتروى"، ينطلق مهرجان أفلام السعودية في دورته الحادية عشرة ممتداً من 17 إلى 23 أبريل في مركز "إثراء" الثقافي بالظهران ليكون منصة تجمع صناع الأفلام والنقاد ومحبي السينما من مختلف أنحاء العالم.

يقدم المهرجان تجربة سينمائية متكاملة من خلال برنامج حافل بالفعاليات، حيث يتيح الفرصة لمشاهدة أفلام روائية طويلة وقصيرة وأفلام محلية وعربية ودولية، بالإضافة إلى المشاركة في مسابقات سينمائية متنوعة.

كما يشمل المهرجان فعاليات أخرى مثل سوق الإنتاج السينمائي وورش العمل التدريبية والندوات الحوارية وجلسات توقيع الكتب واللقاءات المفتوحة مع نخبة من صناع السينما وضيوف المهرجان.

يسلط مهرجان أفلام السعودية الضوء على موضوع "سينما الهوية" مقدماً بذلك رؤى عميقة حول تجارب الحياة والتحديات الإنسانية المشتركة.

من خلال أفلامه المتنوعة، يسعى المهرجان إلى تعزيز التفاهم الثقافي والتواصل العالمي معطياً السينما السعودية صوت عالمي مؤثر ومبتكر.