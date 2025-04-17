السينما تتألق.. ”سينماء” تفتح أفاق جديدة في السعودية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 أبريل 2025 11:33 صباحاً - أعلنت هيئة الأفلام عن إطلاق مبادرة "سينماء" وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز المحتوى المعرفي السينمائي من خلال تطوير ونشر المحتوى عبر مسارات متعددة، بما في ذلك المحتوى المقروء والمسموع والمرئي.

وتهدف هذه المبادرة إلى تحفيز النقاشات المعمقة حول السينما وتشجيع البحث العلمي وتعزيز التفاعل بين المهتمين بالسينما في المجتمع.

تشمل أهداف المبادرة تنمية المواهب النقدية الشابة وتقديم الدعم للمنصات السينمائية المحلية.

وفي إطار تعزيز التعاون، شهد حفل الإطلاق توقيع شراكات استراتيجية مع هيئة الإذاعة والتلفزيون والاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين، مما يعزز التفاعل والتعاون في مجالات السينما والنقد.

الأرشيف الوطني للأفلام هو منصة رائدة تجمع بين الإرث السينمائي والابتكار، حيث يضطلع بمشاريع نوعية مثل "إيداع الأفلام" و"سجل الأفلام السعودية" و"التاريخ الشفهي للشاشة العربية".

يطمح الأرشيف لأن يكون المرجع الأول لصناع الأفلام والباحثين والمهتمين من خلال حفظ وتوثيق التراث السينمائي بكل تميز وتطوير تقنيات الحفظ والترميم لضمان استمرارية هذا الإرث للأجيال القادمة.