نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد نجاح "بعدنا ليه"..محمد حماقي يتعاون مع الملحن محمدي بـ أغنية جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعود الفنان محمد حماقي للتعاون مع الملحن محمدي مرة أخرى بأغنية جديدة من كلمات وألحان محمدي وذلك بعد النجاح الذي حققته أغنية "بعدنا ليه ".



ومن المقرر أن يتم تسجيل الأغنية خلال الأيام المقبلة بعد أن يتم الاستقرار على الموزع الموسيقي الذي سيقع الاختيار عليه.



آخر أعمال محمد حماقي



يُذكر أن آخر أعمال حماقي الإعلان الترويجي لإحدى البنوك، وقد حصد إشادات واسعة منذ طرحه، ليضاف إلى سجل النجاحات التي تجمع بين حماقي ومادين، مع عنصر التجديد الذي أضافه ويجز.



كلمات أغنية جواك عالم

جواك عالم مليان تفاصيل

لو تتعب يوم يسند ويشيل

مليان حكايات في الدم جينات

عالم متفصل ليك تفصيل



بص في روحك هتشوف حواديت

ناس شبهك مع فرق التوقيت

صورة من حلمك شكلك أو اسمك

حكاويهم مالية حيطان البيت



جواك عالم أحلم بيه

بص فيك تلاقيه



جواك عايشة روح ملايين

من سنين وسنين

في الطريق وياك



جواك عالم أحلم بيه

من سنين وسنين

الطاقة دي في الهوا

جواك عايشة روح ملايين

السر ده في النيل

بيحكي التاريخ من الأول



آه جواك صورة مش سايباك

لو في يوم تتعب

هتلقى ناس كتير سنداك



أنا تاريخي مالي الدنيا

جوايه عالم هي بلادي حب حياتي



وسط أصحابي بلادي بلادي

عندي فخر في جيناتي

أنا طالع لأجدادي

أنا شايف التاريخ نحوا

أنا شايف الحياة قدامي



أنا مصري والتاريخ كله عارف أنا مين

إحنا اللي بدأناها إحنا بعدين التاريخ

كان في وقت صعب عادي قمت معدي بيه

كل وقت الشدة تلاقي بيظهر بطل فيه



جواك عالم أحلم بيه

بص فيك تلاقيه

كل لحظة معاك

جواك عايشة روح ملايين

السر ده في النيل

بيحكي التاريخ من الأول



آه جواك صورة مش سايباك

لو في يوم تتعب

هتلقى ناس كتير سنداك