سر تصدر علياء صبحي للتريند.. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة علياء صبحي تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما تعرضت لحادث سير مروع مساء أمس أثناء تواجدها برفقة ابنتها وصديقتها في منطقة التجمع الخامس، وذلك عقب تناولهن العشاء في أحد المطاعم الشهيرة بالمنطقة.



وبحسب شهود عيان، كانت الفنانة تقف بسيارتها في وضع الانتظار دون أي حركة، عندما اصطدم بها بلدوزر بشكل مفاجئ، مما أسفر عن تحطم السيارة بالكامل. وعلى الفور، تم نقل علياء صبحي وابنتها وصديقتها إلى إحدى المستشفيات بالتجمع الخامس لتلقي الإسعافات اللازمة، وقد تبين أن حالتهن مستقرة، مع وجود بعض الإصابات الطفيفة واصيبت علياء بارتجاج في المخ وما زالت تحت الملاحظة بالمستشفى.

علياء صبحي



آخر أعمال علياء صبحي



والجدير بالذكر شاركت علياء صبحي في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “سيد الناس”، والذي عرض ضمن الموسم الرمضاني، حيث تؤدي دورًا مميزًا لاقى إشادة من الجمهور والنقاد، كما كانت قد ظهرت مؤخرًا في فيديو كليب للفنان تامر حسني، الذي تم طرحه منذ أيام وحقق نسب مشاهدة مرتفعة على منصات التواصل الاجتماعي.