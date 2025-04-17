نهال طايل: محمد رمضان بيخسر جمهوره بشكل يومي.. ولو ذكي يعتذر فورًا

القاهرة - محمد ابراهيم - وصفت الإعلامية نهال طايل، ما قام به الفنان محمد رمضان في حفله الأخير بأمريكا وظهوره بشكل لا يليق بالفن المصري بـ "المهزلة" وتجاوز غير مقبول، مشيرًة إلى أنه نجم بحجم ومكانة وقوة محمد رمضان كان من الأفضل أن تصدر منه تصرفات تليق بمكانة مصر.

وأعربت «طايل» عن استيائها الشديد من الإطلالة المثيرة للجدل التي ظهر بها رمضان مؤخرًا خاصة في ظل رفعه علم مصر خلال الحفلة، مطالبًة رمضان بالاعتذار للشعب المصري بما تسبب فيه من تجاوز بحقه خلال الفترة الماضية.



وتسألت طايل، ما شعور الفنان محمد رمضان عقب الظهور بهذه الأطلالة المبتزلة؟، وهل دي ضريبة محبة الشعب لنجم سينمائي بأنه يتقبل كل شئ حتي لو غير مرغوب فيه؟



وتابعت «طايل»: "ليه بنعمل كده؟ هو إحنا بطلنا لبس الحلقات عشان ندخل على اللبس ده! إيه اللي وصلنا لكده؟! رايح تلبسه كمان ورافع علم مصر، يعني أنت هنا بتمثل الشعب المصري، طب تلبس اللي تلبسه لكن سيب العلم في حاله، أنا مستغربة ليه بتعمل كده وبتزايد على مين؟".

واختتمت حديثها: أن جمهور محمد رمضان كان يأمل في عودته للطريق الصحيح بعد النجاحات التي حققها مؤخرًا في الأعمال الدرامية، قائلة: "الناس كانت بتقول محمد رمضان بيرجع خلاص، وبيعمل مسلسلات ويرجع يلم العيلة قدامه لكن أنت مصمم تهد كل خطوة ربنا بيبعتهالك!".