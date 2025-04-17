لوسي: بحب ربنا فبلاقيه بيحيني وبحاول أنتقي ألفاظي

القاهرة - محمد ابراهيم - قالت الفنانة لوسي، أن مشهد إعتراف أحمد العوضي في مسلسل فهد البطل بأنه قام بتسليم ابنها لخصومها وحياتها الشخصية هو من أكثر المشاهد التي أرهقتها للغاية، مؤكدة أن الانتقادات التي تعرض لها المسلسل أمر طبيعي ومن حق أي شخص أن يرى الفنان الذي يحبه هو رقم واحد.

وتابعت الفنانة لوسي، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية نهال طايل الذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"، قائلة:"من حق أي شخص يعترض وينتقد، لكن في عقل ومنطق لأن فهد البطل مفيش فيه لفظ خارج، ما عدا لفظ واحد لما اتقتل ابني في المسلسل وقولت "يا ولاد الكلب"، ومقولتش لا أمك ولا أبوك ومفيش زعيق بالمسلسل أو نفور بالشخصيات كلها حاجات طبيعية وتلقائية وبشكر كل أهالي شق التعبان لأنهم تعبوا معانا وقت التصوير".

وأضافت الفنانة لوسي، أن علاقتها بالله عزوجل تخصها لوحدها وليس لأحد له الحق أن يتدخل فيها، فهو الخالق الجبار وأحمد الله عزوجل على ما وصلت له من نجاحات ودائمًا أسعى إلى الإجتهاد، وعلاقتي بالله جيدة للغاية ودائما ما أحاول أنتقي ألفاظي الخفيفة والبسيطة وأحترم كلام الله، معقبة "بحب ربنا فبلاقيه بيحيني وبحاول أنتقي ألفاظي".



