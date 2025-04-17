لوسي: أحمد العوضي نمبر وان و"فهد البطل" تصدرت المركز الأول في مسلسلات رمضان الماضي

القاهرة - محمد ابراهيم - قالت الفنانة لوسي، أنها دائما ما تدافع عن أي شخصية تلعبها في أدوارها، مؤكدة أن مسلسل فهد البطل ناقش قضايا كثيرة موجودة في مجتمعنا المصري مثل الجشع والطمع والثأر والحقد وغيرها من القضايا الشائكة.

وتابعت الفنانة لوسي، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية نهال طايل الذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"، قائلة:"في ناس كتير أول ما عملت شخصية فايزة الشبح في فهد البطل، قالوا دي شخصيتنا في الحقيقة زي المنتجة ليلى الشبح بس ده مش صحيح، والقصة كلها لازم تكون فيها حبكة كويسة ومهمة والدراما فيها ثواب وعقاب".

وأضافت الفنانة لوسي، أنها لم تقابل الفنان أحمد العوضي في حياتها سوى خلال تصوير مسلسل فهد البطل، وهو ممثل مجتهد ودؤوب وهو إنسان أعلى من فنان بكثير ومتواضع وحنون وعندما عملت معه أول مشهد بالعمل وجدت أنه درس الشخصية بكل تفاصيلها وأبعادها، وهو فنان نمبر وان كونه حقق نجاحا كبيرًا وفهد البطل تصدر المركز الأول في المسلسلات التي عرضت في رمضان الماضي وتخطى نسب المشاهدة أكثر من البرامج التي عرضت.

واختتمت لوسي حديثها قائلة: "أحمد العوضي كان رقم واحد في مسلسلات رمضان وعدى برامج كتير، ومحدش بينجح لوحده كل شخص في المسلسل كان ليه دور واضح في أن المسلسل ينجح ويكون رقم واحد".