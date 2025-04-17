منى الشاذلي تستضيف نورهان ورانيا منصور وتوانا في أول ظهور إعلامي لهن معا

القاهرة - محمد ابراهيم - في حلقة مليئة بالأسرار استضافت الإعلامية منى الشاذلي الاختين الفنانتين نورهان ورانيا منصور وابنتها توانا في أول ظهور إعلامي لهما سويا في حلقة من برنامجها معكم وهي الحلقة التي ستذاع غد الخميس عبر فضائية أون تي في.



وكانت نورهان قد ظهرت كضيفة شرف في المسلسل الرمضاني الناجح قهوة المحطة في دور طبيبة وشاركت رانيا في بطولة مسلسل شباب إمراة في دور غالية أما توانا فيعرض لها حاليا فيلم مدرسة الصفا الثانوية والذي تشارك في بطولته مع النجم علي ربيع وتشارك توانا أيضا في فيلم تامر حسني ريستارت والذي سيعرض قريبا في موسم صيف ٢٠٢٥