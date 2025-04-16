نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتايجر الشتوي.. بوسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطفت الفنانة بوسي الانظار لها بإطلالة راقية من احدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

أحدث ظهور لـ بوسي

نشرت بوسي صورًا جديدة لها مرتدية بنطال باللون الأسود وتيشرت بنفس اللون وجاكيت بنقشة التايجر، وضعت بعض مساحيق المكياج بالألوان الهادئة مع ترك شعرها الطويل منسدلًا بين كتفيها بطريقة جذابة.

اخر اعمال الفنانة بوسي

وكان اخر اعمال الفنانة بوسي هي أغنية "أنا والليل"، والتي تعد إحدى الأغاني المميزة لمسلسل "إش إش" بطولة الفنانة مي عمر، انتصار، إدوارد، عصام السقا، هالة صدقي، ماجد المصري، محمد الشرنوبي، دينا، طارق النهري، وشيماء سيف، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

كما شاركت بوسي في موسم مسلسلات رمضان 2024 من خلال غنائها أغنية التتر الخاصة بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" وأغنية "وبقينا في دنيا تلاهي"، المسلسل بطولة سلمى أبو ضيف، ليلى أحمد زاهر، فرح يوسف، جلا هشام، إنتصار، محمد محمود، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، أحمد الرافعي، محمد حاتم، هند عبد الحليم وآخرين، والعمل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل، تكون من 15 حلقة وعرض في النصف الأول من شهر رمضان 2024.

وايضا طرحت اغنيه "عقبالكوا"، والتي صدرت ضمن أحداث فيلم "الفستان الأبيض" في نوفمبر 2024،الذي دارات احداثه حول صديقتين تعانيان من الفقر، وقبل زفاف إحداهما يتعرض فستان زفافها للتلف، مما يدفعها للذهاب برفقة صديقتها إلى القاهرة في رحلة بحث عن فستان جديد.

كلمات اغنية عقبالكوا

اليوم ماكنش هيبقا يوم من غيركو

والفرحه ماتكملش الّا بيكو

ربنا مايحرمنى منكو

ولا من الحب اللى فعنيكو

الدعوه عامه

والليله فرحه

دقّوا المزاهر ليلة الخميس

فستاني يلّا

ماتزوقوني

كام صوره حلوه.. فين العريس