نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب تأخير نزول الأغاني الجديدة.. سامو زين يعتذر لجمهوره في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتذر الفنان سامو زين لجمهوره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي وذلك بسبب تأخير طرحه أغنيات الميني ألبوم الخاص به، حيث نشر قائلًا: "نعتذر للتأخير علشان دخلت أغاني جديدة. رسميًا الإنتهاء من الميني ألبوم الجديد اليوم، وتحديد النزول خلال أيام كل الحب للجميع".

منشور الفنان سامو زين

سامو زين يصور أغنية "أيام في بعادنا فاتو"

قرر النجم سامو زين تصوير أغنيته الشهيرة “أيام في بعادنا فاتو” بطريقة الفيديو كليب بعد مرور 15 عامًا على طرحها. الأغنية التي كتب كلماتها تامر حسين ولحنها أحمد حسين ووزعها تميم، تعتبر واحدة من أبرز أغانيه التي حققت نجاحًا كبيرًا عند إصدارها، ويهدف سامو بهذه الخطوة إلى إعادة تقديمها برؤية عصرية لجمهوره.

سامو زين

أعمال جديدة متتالية

لم يكتفِ سامو زين بالحنين إلى الماضي، بل واصل طرح أعمال جديدة ومميزة، فقد أطلق مؤخرًا أغنية “بصي بصة” بالتعاون مع حسون، الذي شاركه الكلمات والألحان والتوزيع، بينما تولى وسام عبد المنعم مهمة الميكس والماستر.

سامو زين

كما طرح أغنية “القبول نعمة” من كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاتة وتوزيع وسام عبد المنعم، بالإضافة إلى أغنية “الحب” التي صورها بطريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات أحمد جابر، ألحان عمرو العزبي ومحمد شحاتة، وتوزيع وسام عبد المنعم، وظهر الكليب بإخراج مميز لـ إسماعيل الأبرص.

سامو زين

“دي حبيبتي” في أجواء يونانية

أيضًا أطلق سامو زين أغنية “دي حبيبتي” التي صورها كليب في اليونان على مدار يومين، تحت إدارة المخرج شريف فرانسيس. الأغنية، التي كتب كلماتها محمد فتحي ولحنها محمد شحاتة وعلي الخواجة ووزعها محمود صبري، تُعد من الأعمال القريبة إلى قلبه، حيث انتظر ثلاث سنوات لتسجيلها وتصويرها.