نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم الشيطان شاطر.. تعرف علي أحدث أعمال زينة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حققت الفنانة زينة نجاحا كبيرا مؤخرا في عدة اعمال منها فيلم الدشاش بطولة الفنان محمد سعد، وايضا مسلسل العتاولة بطولة احمد السقا وطارق لطفي.

أحدث أعمال زينة

وتعاقدت الفنانة زينة علي فيلم جديد بعنوان الشيطان شاطر، ويشاركها البطولة الفنان أحمد عيد، ومن المقرر عرضه الفتره المقبلة.

أبطال فيلم الشيطان شاطر

وأعلن المنتج أيمن يوسف بدء تصوير فيلم الشيطان شاطر، بطولة أحمد عيد وزينه، محمد أنور وعبدالعزيز مخيون، وإخراج عثمان أبو لبن، وتأليف لؤي السيد.

اخر اعمال زينة

وكان اخر اعمال الفنانة زينة هو مسلسل العتاولة الذي عُرض في سباق رمضان الماضي لعام 2025، وهو بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، فيفي عبده، باسم سمرة، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، منة بدر تيسير، هدى الإتربي، ميمي جمال، ثراء جبيل، مريم محمود الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، عمرو عبدالعزيز، عمرو عثمان، زينب العبد، أحمد عبدالإله، أحمد بلة، لبنى ونس، رامي الطمباري، أمير صلاح الدين، محمد عادل، ومحمد محسن، وغيرهم، والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج شركة Cedars Art Production.

اخر اعمال احمد عيد

أما اخر اعمال أحمد عيد، هو فيلم أهل الكهف من نوعية الأعمال الملحمية التاريخية، ومأخوذ عن مسرحية لـ توفيق الحكيم، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي تاريخي، يلعب خلاله خالد النبوي شخصية سبيل وهو قائد أحد الجيوش التابعة لإمبراطورية في زمن قديم، فيما تقدم غادة عادل شخصية أميرة اسمها بريسكا وتعيش قصة حب مع النبوي.

أبطال أهل الكهف

والفيلم من بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، بيومي فؤاد، أحمد عيد، مصطفى فهمي، بسنت شوقي، هاجر أحمد، صبري فواز، أحمد وفيق، أحمد بدير، رشوان توفيق، والراحل جميل برسوم، والعمل من سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة، وإنتاج محمد رشيدي.