نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجاة الفنانة علياء صبحي وابنتها من حادث مروع في التجمع الخامس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرضت الفنانة علياء صبحي لحادث سير مروع مساء أمس أثناء تواجدها برفقة ابنتها وصديقتها في منطقة التجمع الخامس، وذلك عقب تناولهن العشاء في أحد المطاعم الشهيرة بالمنطقة.

تفاصيل الحادث:

وبحسب شهود عيان، كانت الفنانة تقف بسيارتها في وضع الانتظار دون أي حركة، عندما اصطدم بها بلدوزر بشكل مفاجئ، مما أسفر عن تحطم السيارة بالكامل. وعلى الفور، تم نقل علياء صبحي وابنتها وصديقتها إلى إحدى المستشفيات بالتجمع الخامس لتلقي الإسعافات اللازمة، وقد تبين أن حالتهن مستقرة، مع وجود بعض الإصابات الطفيفة واصيبت علياء بارتجاج في المخ وما زالت تحت الملاحظة بالمستشفى

وأكد مصدر مقرب من الفنانة أن الحادث كان صدمة كبيرة لها، خاصة أنه وقع دون أي إنذار وهي داخل سيارتها المتوقفة، إلا أنها أعربت عن امتنانها للنجاة دون خسائر جسيمة، مشيرة إلى أن العناية الإلهية أنقذتها وابنتها من كارثة محققة.

علياء صبحي

آخر أعمال عليا صبحي:

جدير بالذكر شاركت علياء صبحي في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “سيد الناس”، والذي عرض ضمن الموسم الرمضاني، حيث تؤدي دورًا مميزًا لاقى إشادة من الجمهور والنقاد. كما كانت قد ظهرت مؤخرًا في فيديو كليب للفنان تامر حسني، الذي تم طرحه منذ أيام وحقق نسب مشاهدة مرتفعة على منصات التواصل الاجتماعي.