أنوشكا: دوري في "وتقابل حبيب" لا يشبهني.. والغناء ضمن خططي المقبلة

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة أنوشكا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه الإعلاميتان هبة الأباصيري ومها بهنسي، عن كواليس دورها في مسلسل "وتقابل حبيب"، الذي نافست به خلال الموسم الرمضاني.

أنوشكا تكشف كواليس دورها في مسلسل “وتقابل حبيب”

وأوضحت أن شخصية "إجلال" التي جسدتها في العمل تختلف تمامًا عن طبيعتها الحقيقية، مشيرة إلى أن الشخصية لم تكن شريرة بالمعنى التقليدي، بل تأثرت بتربيتها وزواجها التقليدي من ابن عمها، إلى جانب رغبتها في حماية مصالح أبنائها.

أنوشكا تشيد بأداء الفنانة بتول الحداد

وأعربت أنوشكا عن إعجابها بأداء الفنانة بتول الحداد، التي شاركتها في المسلسل، مؤكدة أنها ممثلة مجتهدة وتتمتع بقدر كبير من الالتزام والاحترام في كواليس التصوير، ووصفتها بأنها نموذج مشرف لجيل الشباب من الفنانين.

أحدث أعمال أنوشكا

وفي سياق آخر، أعلنت أنوشكا أن الغناء ضمن خططها في الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنها تستعد لطرح عدد من الأغاني الجديدة، إلى جانب استعدادها لإحياء حفل غنائي في دار الأوبرا المصرية قريبًا.