تفاصيل شخصيات فيلم مؤلف ومخرج وحرامي بطولة مي كساب

القاهرة - محمد ابراهيم - بدات الفنانة مي كساب مؤخرا تصوير فيلم جديد بعنوان مؤلف ومخرج وحرامي، والذي من المقرر عرضه قريبا في السينمات.

تفاصيل شخصيات فيلم فيلم مؤلف ومخرج وحرامي

وتظهر مي كساب فيلم مؤلف ومخرج وحرامي بشخصية مطربة متزوجة من احمد فتحي الذي يظهر بشخصية مؤلف بينما يظهر محمود حافظ بدور مخرج.

أبطال فيلم مؤلف ومخرج وحرامي

ويضم فيلم مؤلف ومخرج وحرامي بطولة مي كساب، أحمد فتحي، ميمي جمال، سامي مغاوي، أوتاكا، ياسر الطوجي، نيللي محمود، محمود حافظ، وآخرين، تأليف ميشيل منير، وإخراج أسامة عمر.

أحدث أعمال مي كساب

ومن ناحية اخري، طرحت الفنانة مي كساب منذ قليل، أغنيتها الجديدة والتي تحمل عنوان "إحنا أهو"، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام "، وشاركت مي مقطع من الأغنية عبر حسابها وعلقت: أغنية إحنا أهو الأن على المنصات مستنية رأيكم".

اخر اعمال مي كساب

وكان اخر اعمال مي كساب هو مسلسل المداح 5 من بطولة حماده هلال، دار في إطار رعب تشويقي، ويعد آخر أجزاء سلسلة المداح التي حققت نجاحات واسعة خلال السنوات القليلة الماضية، في مواسم دراما رمضان الأخيرة، مكون من 30 حلقة، ومن بطولة حماده هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، مي كساب، هبة مجدي، يسرا اللوزي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، أحمد بدير، محسن محي الدين، جوري بكر، دارين حداد، حنان سليمان، هلا السعيد، طارق النهري، ومحمد عبدالحافظ، فيما يظهر خلال الأحداث فتحي عبدالوهاب كضيف شرف، والعمل من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.