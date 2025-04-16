بهذه الطريقة.. رضوي الشربيني تساند شام الذهبي بعد أزمتها

القاهرة - محمد ابراهيم - قامت الإعلامية رضوى الشربيني بمساندة شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة نصري، بعد قرار غلق عيادة شام الطبية.

رضوي الشربيني تساند شام الذهبي بعد أزمتها

ونشرت رضوى الشربيني، صورة تجمعها بشام الذهبي، عبر حسابها بموقع إنستجرام وعلقت عليها: “مع صديقتي المقربة وأختى في منزلي الثاني..بحبك”.

غلق عيادة شام الذهبي الطبية

ومن جانبه، أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة في قطاع العلاج الحر والتراخيص الطبية، عن إغلاق وتشميع عيادة الأمراض الجلدية "DAO DERMA" المملوكة للدكتورة شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، بعد رصد عدد من المخالفات الجسيمة المتعلقة بترخيص الأجهزة الطبية وشروط مكافحة العدوى، في حملة مفاجئة نفذها قطاع العلاج الحر بوزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية، تم التفتيش على عدد من العيادات والمراكز الطبية في إطار جهود الوزارة لضبط المخالفات وحماية صحة وسلامة المواطنين.

من هي شام الذهبي؟

اسمها الحقيقي شام أيمن الذهبي الابنة الأولى للمطربة السورية أصالة نصري، وشهرتها شام الذهبي وولدت في عام 1992 في مدينة دمشق في الجمهورية العربية السورية، لديها شقيق واحد من والدها وهو خالد الذهبي، ولديها أيضًا أخان غير شقيقين هما آدم وعلي طارق العريان، انتقلت للعيش مع والدتها بعد انفصال والديها في عام 2005، وتعمل شام كطبيبةٍ جلديةٍ وخبيرةٍ في مجال عمليات التجميل والعناية بالبشرة.