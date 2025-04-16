نقابة الفنانين السورية تشطب الفنانة سلاف فواخرجي بعد تصريحاتها الأخيرة

القاهرة - محمد ابراهيم - قررت نقابة الفنانين السورية اليوم شطب الفنانة سلاف فواخرجي وذلك بسبب خروجها عن أهداف النقابة وقد تبين في بيان النقابة أنه قد جاء قرار شطبها بعد إصرارها على إنكار الجرائم الأسدية وتنكيرها لآلام الشعب السوري.

بيان نقابة الفنانين السورية



تصريحات سلاف فواخرجي التي أثارت الجدل

وقد جاء هذا القرار بعد تصريحات سلاف فواخرجي الأخيرة التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الفنية والإعلامية.

وفي مقابلةحديثة، أنكرت فواخرجي وقوع مجزرة الكيماوي في الغوطة، واعتبرت أن أرقام الضحايا والمعتقلين مبالغ فيها، كما وصفت الحديث عن براميل الأسد المتفجرة بأنه مجرد "مبالغات إعلامية".

هذه التصريحات أدت إلى إطلاق حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تحت وسم "حاسبوا سلاف فواخرجي"، حيث طالب ناشطون بفصلها من النقابة ومحاسبتها قانونيًا.

سلاف فواخرجي

سلاف فواخرجي تقرر الاستقرار في مصر

أعلنت الفنانة السورية سلاف فواخرجي عن استقرارها في مصر، وذلك من خلال منشور مطوّل عبر حسابها على منصة “إكس”، أعربت فيه عن حبها العميق لمصر وامتنانها لاحتضانها الدائم لها.

سلاف فواخرجي

وأوضحت فواخرجي أنها تأخرت في اتخاذ قرار الإقامة بمصر رغم توفر الفرص، مشيرة إلى أن مصر قدّمت لها ما لم تقدمه لها بلادها.

كما وجّهت الشكر لدولة الإمارات على منحها الإقامة دون طلب، مؤكدة احترامها الكبير للدول العربية التي رحّبت بها.



ونفت سلاف شائعات طلبها اللجوء إلى فرنسا، مؤكدة أنها لا تلجأ للانتقام أو تصدير الخلافات، وختمت بدعائها لحماية جميع البلدان العربية.