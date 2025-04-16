بسبب قصة حب فريدة.. محمد شاهين وأسماء جلال يتصدران التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الثنائي محمد شاهين وأسماء جلال تريند محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما عبر شاهين عن حبه بشكل مفاجئ لـ أسماء جلال.

سبب تصدر محمد شاهين وأسماء جلال التريند

وعبر محمد شاهين عن حبه بشكل مفاجئ لـ أسماء جلال دون سابق إنذار، مما أثار فضول الجمهور، حيث نشر شاهين ستوري عبر حسابه الرسمي بموقع «انستجرام».

محمد شاهين يعبر عن حبه لـ أسماء جلال

وكتب محمد شاهين عبر الاستوري: «أنا بحب أسماء جلال أشطر وأحلى واحدة»، لترد الفنانة عبر خاصية «ستوري» على حسابها الرسمي بموقع «انستجرام»، وكتبت: «أنا اتفاجئت عامة، وأنا أوي أوي».

احدث اعمال اسماء جلال ومحمد شاهين

ومن جانبه، يشارك محمد شاهين وأسماء جلال في فيلم «إن غاب القط» بطولة آسر ياسين، على صبحى، سماح أنور، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج سارة نوح، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي مليء بالمواقف الكوميدية.

آخر أعمال الفنانة أسماء جلال

وكان آخر أعمال الفنانة أسماء جلال هو مسلسل أشغال شقة جدا الذي شاركت به في السباق الرمضاني الماضي 2025، من تأليف خالد وشيرين دياب، إخراج شيرين دياب، بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، مصطفى غريب، سلوى محمد علي، محمد عبد العظيم.

اخر اعمال محمد شاهين

بينما محمد شاهين شارك فى رمضان الماضى بمسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.