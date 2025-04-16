ياسمين عبد العزيز تطرح إعلانها الجديد مع أحدي شركات الإتصالات

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت الفنانة ياسمين عبد العزيز اليوم إعلانها الجديد مع أحدي شركات الإتصالات وقد ظهرت معاها بالإعلان الفنانة بدرية وظهرت ياسمين عبد العزيز داخل الإعلان بأكثر من إطلالة.

ومن المتوقع أن يحقق الإعلان نجاحًا كبيرًا بعد تحقيق ياسمين عبد العزيز نجاحًا كبيرًا فى إعلانها السابق مع الفنان عبد الباسط حمودة.

من إعلان ياسمين عبد العزيز الجديد

من إعلان ياسمين عبد العزيز الجديد

أعمال ياسمين عبد العزيز القادمة



ومن ناحية اخري، تجسد ياسمين شخصية زوجة الفنان أكرم حسني خلال أحداث فيلم «زوجة رجل مش مهم»، من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، ويجمع بين ياسمين عبدالعزيز وأكرم حسني في تجربة درامية جديدة من نوعها.

ياسمين عبد العزيز

اخر اعمال ياسمين عبد العزيز



وكان اخر اعمال ياسمين عبد العزيز هو مسلسل" وتقابل حبيب "الذي عرض في رمضان الماضي، من تأليف عمرو محمود ياسين، وبطولة كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، محمود عمرو ياسين، وإنتاج تامر مرسي، إخراج محمد الخبيري، ودارات احداثه حول ليل، وهي امرأة ثرية تتلقى صدمة حياتها عندما تكتشف أن زوجها خانها وتزوج بأخرى سرا وتدخل في صراعات مع عائلتها.

من مسلسل وتقابل حبيب

من مسلسل وتقابل حبيب

وكان اخر افلام ياسمين عبد العزيز هو فيلم الأبلة طم طم، والذي عُرض في 2018، وحصد وقتها إيرادات تخطت 10 ملايين جنيه، وهو من نوعية الأعمال الكوميدية، وشارك في بطولته حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، محمد محمود، إنعام سالوسة، هشام إسماعيل، مصطفى أبو سريع، وتميم عبده، تأليف أيمن وتار، إخراج علي إدريس، وإنتاج وائل عبدالله.

