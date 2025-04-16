صداقة تجمع بين الباندا والطفل.. فيلم Moon the Panda يصل إلى مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أبريل 2025 08:28 مساءً - يبدأ عرض فيلم "Moon the Panda" في السينما المصرية اليوم، حيث أنه يتناول قصة تيان الصبي الذي يجد نفسه في جبال الصين مع جدته بعد أن واجه صعوبات في دراسته ليعيش تجربة تحول حياته بشكل غير متوقع.

تتطور الأحداث مع لقاء تيان بمخلوق بري لطيف دب الباندا "مون" لتنشأ بينهما علاقة وثيقة تعيد تشكيل مسار حياته وحياة عائلته ويستكشف الفيلم من خلال هذه العلاقة مواضيع جوهرية مثل براءة الطفولة والتواصل العميق بين الإنسان والحيوان وأهمية حماية البيئة الطبيعية.

يشارك في بطولة الفيلم كل من ألكسندرا لامي وسيلفيا تشانج ويي ليو ويتميز بعرضه الذي يستمر لـ 100 دقيقة، حيث يقدم مزيج من العواطف الجياشة والمغامرات الشيقة التي تأسر المشاهدين من مختلف الأعمار، مما يجعله فيلم عائلي مثالي.