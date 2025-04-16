الأعلى للإعلام يناقش فرض عقوبات على المواقع والقنوات المخالفة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أبريل 2025 08:28 مساءً - انعقد الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تحت رئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، حيث تم التركيز على أبرز القضايا والتحديات التي تشهدها الساحة الإعلامية.

وجرى التأكيد على أهمية اللقاء الذي جمع بين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمسؤولين عن قطاعي الإعلام والدراما، بهدف بلورة رؤى مستقبلية وتذليل العقبات التي تعترض هذين القطاعين الحيويين.

شهد الاجتماع مناقشات مستفيضة حول القرارات الخاصة بالمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية، حيث تقرر فرض غرامات مالية وتوجيه إنذارات إلى تلك التي أخلت بالمعايير واللوائح الإعلامية المعمول بها ويأتي هذا التحرك في سياق تعزيز الرقابة وضمان التزام جميع الأنشطة الإعلامية بالمعايير المطلوبة.

يعكس هذا التحرك التزام المجلس بتعزيز الرقابة على القطاع الإعلامي وضمان تطبيق القواعد والمعايير المهنية، مما يسهم في تعزيز المصداقية الإعلامية وحماية حقوق المجتمع والأفراد.