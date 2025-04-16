في هذا التوقيت.. موعد عرض فيلم العلمين مدينة كل الشهور اليوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أبريل 2025 08:28 مساءً - تعرض قناة "الوثائقية" التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، فيلمًا وثائقيًا جديدًا بعنوان "العلمين.. مدينة كل الشهور".

الفيلم يحكي قصة مدينة العلمين التي انتقلت من مجرد نقطة على الخريطة إلى واحدة من أبرز مدن الجيل الرابع في مصر والمنطقة.

الفيلم، من إنتاج قطاع الإنتاج الوثائقي، يوثق رحلة بناء وتطوير المدينة منذ بدايتها وحتى يومنا هذا، حيث أصبحت رمزًا للتنمية المستدامة ومقصدًا سياحيًا واستثماريًا واعدًا.

من خلال لقطات بصرية مبهرة وأسلوب سرد حديث، يستعرض العمل كيف تحولت العلمين إلى نموذج حضري حديث يضم بنية تحتية متكاملة، مؤسسات تعليمية وصحية، إلى جانب مساحات ترفيهية وثقافية فتحت أبوابها للمصريين والزوار من مختلف أنحاء العالم.

وليس هذا الفيلم إلا جزءًا من باقة مميزة تقدمها قناة "الوثائقية" لمتابعيها، ضمن رؤيتها لتوثيق ملامح مصر الحديثة وتاريخها العريق. ومن بين أبرز برامج القناة:

"من روح مصر": سلسلة تلقي الضوء على مبادرات وأفكار محلية مبدعة تعكس روح الاعتماد على الذات والإنتاج الوطني.

"وثائق العبور": فيلم يستعرض وثائق نادرة حول حرب أكتوبر، بما في ذلك خطط عسكرية حاسمة كـ"الخطة جرانيت" وخطة الخداع الاستراتيجي.

"سيرة الفن": عمل وثائقي عن الكاتب الكبير صالح مرسي، رائد أدب الجاسوسية في مصر، وأعماله التي خلدت بطولات رجال المخابرات.

"حدث في 1973": سلسلة ترصد تأثير حرب أكتوبر على المجتمع المصري في شتى المجالات، من السياسة إلى الفن والرياضة.

"أغنية النصر": يوثق تأثير الأغنية الوطنية خلال فترات الحرب، كأداة دعم نفسي وروحي للجنود والشعب، مع نظرة على كواليس أهم الأغاني الوطنية.