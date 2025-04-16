نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد فهمي يشارك صورة من كواليس تصويره في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان أحمد فهمي صورة من داخل النادي الأهلي وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك، وكتب:" أعظم نادي في الكون".

أحمد فهمي

فيلم أحمد وأحمد:

وفي سياق آخر ينتظر أحمد عرض فيلم أحمد وأحمد، بطولة الفنان أحمد السقا وأحمد فهمي، وإخراج أحمد نادر جلال، وفكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبدالله، وتدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي.

آخر أعمال أحمد فهمي

بينما كان آخر أعمال أحمد فهمي هو فيلم عصابة الماكس، وتدور أحداثه حول شخصية المكسيكي وهو مجرم اسكندراني يسعى لتكوين عصابة من أجل تنفيذ مهمة جديدة وهي تهريب مومياء، ويشارك في بطولة الفيلم روبي، لبلبة، أوس أوس، أحمد فهيم، محمد لطفي، وحاتم صلاح، ومن تأليف رامي علي وأمجد الشرقاوي وإخراج حسام سليمان.