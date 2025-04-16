أبرزهم فرقة الموت ودرويش.. أفلام صيف 2025

القاهرة - محمد ابراهيم - أيام ويبدأ موسم أفلام صيف 2025 والذي يحمل عدد كبير من الأعمال السينمائية الهامة، ويتنافس عدد كبير من النجوم على شباك التذاكر.

وفي هذا التقرير نبرز لكم أهم الأفلام المقرر عرضها في الصيف المقبل:

فرقة الموت:

يعود أحمد عز لإستكمال تصوير مشاهده الأخيرة في العمل ليدخل بعد ذلك مرحلة المونتاج ليكون جاهز في العرض، وتدور أحداثه في فترة الأربعينات عن قصة خط الصعيد الحقيقية، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم أحمد عز، آسر ياسين، منه شلبي، سيد رجب، وغيرهم، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج أحمد علاء.

فيلم دراويش:

الفيلم من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوى، وتدور أحداثه حول محتال كاريزمي يجد نفسه عالقًا في متاهة من المخاطر، الخداع، والحب. وبينما يخوض مغامرات مصيرية ويواجه تحديات شخصية، ينطلق في رحلة غير متوقعة نحو البطولة. درويش ليس بطلًا تقليديًا، وهذا ما يمنح قصته طابعها الخاص ويجعلها مثيرة للاهتمام.

فيلم المشروع x:

يضم بطولة: ياسمين صبري، إياد نصار، كريم عبدالعزيز، عصام السقا، أحمد غزي، ومريم محمود الجندي، والعمل من إخراج بيتر ميمي، والفيلم يتناول قصة ضابط شرطة يكافح عصابة دولية لتهريب الآثار في العديد من الدول الأوروبية، ويتقاطع طريقه مع امرأة شابة تعمل غواصة في البحر الأحمر وتعيش في الجونة، ويخوضان سويًا العديد من المواقف والمغامرات خلال رحلتهما.

فيلم أحمد وأحمد:

وفيلم أحمد وأحمد، بطولة الفنان أحمد السقا واحمد فهمي، وإخراج أحمد نادر جلال، وفكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبدالله، وتدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي.

فيلم "الشاطر":

تم تصويرها في أوروبا وتحديدًا فى اليونان، وبعدها يعمل الجندي على الانتهاء من عمليات المونتاج والمكساج، وتجهيز الفيلم للعرض في صالات السينما خلال موسم صيف 2025، والفيلم من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي وبطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، عادل كرم، مصطفى غريب وعدد آخر من النجوم.

فيلم ريستارت:

كما يعرض فيلم "ريستارت" للنجم تامر حسني يوم 29 مايو المقبل، الفيلم يحمل طابعًا رومانسيًا كوميديًا، حيث يؤدي تامر حسني دور مهندس، بينما تجسد هنا الزاهد شخصية فتاة شعبية من حي شبرا، وتنشأ بينهما علاقة حب مليئة بالمواقف الطريفة.

يشارك في الفيلم نخبة من النجوم، من بينهم عصام السقا، باسم سمرة، محمد ثروت، ميمي جمال، ورانيا منصور، مع مجموعة من ضيوف الشرف.