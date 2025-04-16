نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "شيطان زمان" تفاصيل دويتو جديد لخالد تاج بعد "الطيبين" مع بهاء سلطان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح مطرب الراب والشاعر الغنائي خالد تاج، أغنيته الجديدة والتي يقدمها علي طريقة الدويتو مع المطربة "ريا علي"، والتي تحمل اسم "شيطان زمان" وهي أغنية تجمع بين الطرب والروك وروح الراب، وهي من كلمات وألحان خالد تاج الدين، وتوزيع وميكي وماستر إسلام زكي، ومن إخراج أحمد فريد.

وتأتي هذّه الأغنية بعد النجاح الكبير الذي حققه في أغنيته الأخيرة "شهم ابن شهم" التي قدمها مع النجم "مدحت صالح" علي طريقة الدويتو ايضًا.

يذكر أن، أغنية شيطان زمان هي الأغنية العاشرة لخالد تاج من غنائه وكتابته في عالم الراب والغناء، حيث طرح من قبل عدة أغاني من بينهم "الفيل" و"يابا قشطة".

وتقول كلمات أغنية شيطان زمان: تايه ما بين لأ وأه مسافات كتير بينها، أنا يوم شيطان ويومين ملاك مش عارف أوزنها، خلتني ليه أعمل حاجات متحبش أعملها.

من الجدير بالذكر، أن الشاعر الغنائي خالد تاج الدين تعاون مع المطرب بهاء سلطان مؤخرًا في أغنية جديدة بعنوان "الطيبين" بالتعاون مع الملحن عزيز الشافعي والموزع نادر سليمان.