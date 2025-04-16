إقبال جماهيري على معرض شلاتين للكتاب في نسخته الثانية ضمن مبادرة ”مصر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أبريل 2025 05:29 مساءً - شهدت الدورة الثانية من معرض شلاتين للكتاب، المقامة داخل قصر ثقافة شلاتين بمحافظة البحر الأحمر، تفاعلًا جماهيريًا لافتًا، خاصة من طلاب المدارس الذين توافدوا بأعداد كبيرة منذ لحظة انطلاق الفعاليات.

ويأتي هذا الحدث الثقافي المهم ضمن إطار برنامج "مصر جميلة" الهادف إلى تعزيز المهارات الفنية والثقافية لدى الأطفال والنشء، مع العمل على اكتشاف وتنمية المواهب الشابة عبر ورش تعليمية متخصصة.

المعرض لم يكن مجرد مساحة للكتب فقط، بل تحول إلى ورشة إبداع متكاملة، حيث تنوعت الأنشطة المقدمة لتشمل مجالات عديدة مثل الرسم، التلوين، الموسيقى، صناعة العرائس، الحرف اليدوية، والفنون التشكيلية.

وظهر التفاعل الكبير من الأطفال والطلاب مع هذه الورش، ليعكس الدور الحيوي الذي تلعبه الفعاليات الثقافية في بناء وعي الأجيال القادمة وتعزيز قدراتهم الإبداعية.

يقام المعرض تحت رعاية الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة بقيادة اللواء خالد اللبان، في خطوة تعكس حرص وزارة الثقافة على ترسيخ مبدأ العدالة الثقافية، والوصول بالخدمات المعرفية إلى المناطق الحدودية، لا سيما في جنوب مصر.

ويواصل المعرض استقبال الزوار يوميًا، مقدمًا برنامجًا ثقافيًا متنوعًا يستهدف مختلف الأعمار والاهتمامات، حيث يشمل عروضًا فنية وندوات وأنشطة ترفيهية وتعليمية.

كما حرصت الهيئة المصرية العامة للكتاب على تقديم مجموعة كبيرة من إصداراتها المميزة، والتي تغطي موضوعات متنوعة في الفكر والأدب والتراث والعلوم الاجتماعية، بأسعار مخفضة تصل إلى 50%، بالإضافة إلى كتب بأسعار رمزية تتراوح بين جنيه واحد و20 جنيهًا فقط.

وتضمنت الإصدارات المعروضة باقة من أشهر سلاسل الهيئة، مثل: سلسلة التراث، تاريخ المصريين، الفنون الشعبية، مكتبة الأسرة، الديوان الشعري، المصريات، حكايات النصر، وأعمال أعلام الفكر والأدب مثل سليم حسن، طه حسين، وأحمد لطفي السيد، بجانب السلاسل الإبداعية والفكرية المعاصرة، ما أضفى على المعرض تنوعًا غنيًا يخاطب اهتمامات فئات متعددة من الجمهور.