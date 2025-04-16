جامعة حلوان تفتتح مهرجان المسرح للتمثيل للعام الجامعي 2024-2025

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أبريل 2025 04:33 مساءً - برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وايضًا الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وتبدأ جامعة حلوان فعاليات النسخة الثانية من مهرجان التمثيل المسرحي للعام الدراسي 2024-2025.

حيث يشهد المهرجان تفاعلًا كبيرًا من كليات الجامعة المتنوعة، حيث سيتم تقديم مجموعة من العروض المسرحية يوميًا من كليات: الطب، والهندسة بحلوان، والتكنولوجيا والتعليم، والسياحة والفنادق، والتربية الفنية، والعلوم، والاقتصاد المنزلي، والخدمة الاجتماعية، والهندسة المطرية، والفنون التطبيقية، والتجارة وإدارة الأعمال، ونظم المعلومات الإدارية، والحقوق، والحاسبات والذكاء الاصطناعي.

حيث تختتم الفعاليات يوم الأربعاء الموافق 14 مايو 2025 بعرض مسرحي من كلية الآداب، حيث سيتم إعلان نتائج المسابقة وتكريم الفرق الفائزة في اليوم الأخير من المهرجان، الذي يوافق الخميس 15 مايو 2025.

كما يعتبر هذا المهرجان تتويجا لجهود الجامعة في تعزيز الأنشطة الطلابية وتوفير فرص التعبير الفني والثقافي لطلابها، إيمان منها بأن المسرح الجامعي يُعد من أهم وسائل التنوير وتطوير الشخصية.