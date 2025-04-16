انتظروا الدويتو الجديد.. أول ظهور لـ حسام حبيب بعد تصدره التريند (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل المطرب والملحن حسام حبيب استعداداته المكثفة لإطلاق ألبومه الجديد المنتظر خلال صيف 2025، والذي يضم 10 أغنيات متنوعة تعاون فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين المميزين.

ويأتي هذا الألبوم بعد نجاح أغنيته الأخيرة "كدابة" التي حققت انتشارًا واسعا وجعلته يعود بقوة إلى الساحة الفنية بعد فترة من الغياب.

أغنية "كل ما غني"

وفي أول ظهور له بعد تصدره التريند مؤخرًا بسبب شائعات خطوبته من بلوجر أردنية، حرص حسام حبيب على مشاركة جمهوره ومتابعيه فيديو من داخل استوديو التسجيل، ظهر فيه يغني مع الطفلة "فريدة" أغنية "كل ما غني"، وهي الأغنية التي قدمها سابقا على شكل دويتو مع الفنانة شيرين عبدالوهاب عام 2016.

ووجه حسام رسالة للجمهور في نهاية الفيديو قائلًا: "انتظروا الدويتو الجديد بالأسواق قريبًا غناء فريدة وألحان حسام حبيب"، مما أثار حماس متابعيه وتوقعاتهم لأعماله القادمة.

فيلم “السلم والثعبان”

من ناحية أخرى، يواصل حسام حبيب تعاقداته في عدد كبير من المشاريع الفنية، ومن أبرزها مشاركته في غناء وألحان أغنيات فيلم "السلم والثعبان" الجزء الثاني، مع المخرج طارق العريان، والذي من المقرر بدء تصويره قريبا.