نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر نبيل لـ دوت الخليج الفني: "جذبني غموض' ماهر ' في منتهي الصلاحية..وإدمان المراهنات الإلكترونية أخطر مما نتصور (حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الغموض هو المفتاح الرئيسي الذي جذبني لشخصية ماهر في منتهي الصلاحية.

إدمان المراهنات الإلكترونية اخطر من الإدمان التقليدي.

مسلسل ظلم المصطبة منتظم جدًا وهو متكامل على كل المستويات.

مشروع فيلم الست ضخم وسعيد بالمشاركة في هذه التجربة.

لا احب المراهنات بل الاجتهاد في الشئ الذي ارغب في تحقيقه.

في ظل المنافسة القوية التي تشهدها الدراما، يطل علينا الفنان تامر نبيل بأداء لافت في مسلسل منتهى الصلاحية، مجسدًا شخصية مختلفة شكّلت تحديًا له كممثل حيث أجاد تجسيدها.

في هذا الحوار نتوقف معه عند تفاصيل تجسيده لدور "ماهر"، ونناقش مدى واقعية قضية المراهنات التي يطرحها العمل، ويكشف عن مشاريعه المقبلة، وتحديدًا مشاركته المنتظرة في فيلم الست.



وإليكم نص الحوار:

ما الذي جذبك إلى تجسيد شخصية "ماهر" في مسلسل "منتهى الصلاحية"؟



المفتاح الرئيسي الذي جعلني أنجذب لشخصية "ماهر" هو أنه شخص لا يُظهر ما يريد أو ما يفكر فيه، كما أن خطواته القادمة دائمًا غامضة، وهذا النوع من الشخصيات يثيرني كثيرًا كممثل.

هل صادفتم في الواقع أشخاصًا يشبهون من يشاركون في ألعاب المراهنات كما صوّرهم المسلسل؟



على مستوى الألعاب والطائرات، رأينا من حولنا أشخاصًا يلعبون هذه الألعاب بدافع المتعة، لكن لا نعلم إلى أي مدى تطورت الأمور معهم،وقد سمعت قصصًا من الصعيد عن أشخاص في أعمار كبيرة انجرفوا وراء هذا النوع من الإدمان،وأنا أراه إدمانًا أخطر من الإدمان التقليدي؛ لأنه إدمان عقلي، حيث يدمن الإنسان الوهم، ويدمن فكرة تحقيق مكاسب دون مجهود، مما يغيّر من سيكولوجية الشخص بشكل كبير، لذا أعتبره موضوعًا خطيرًا ومهمًا للغاية.

مسلسل "لام شمسية" و"منتهى الصلاحية" ناقشوا قضايا جديدة لأول مرة..هل هناك قضية معينة تود مناقشتها دراميًا؟



أعتقد أن مجتمعاتنا المصرية والعربية مليئة بالكثير من القضايا، سواء في الحاضر أو عبر التاريخ، والتي تستحق المعالجة الدرامية، لا أفضّل تحديد قضية بعينها، لأن الدراما يجب أن تظل وسيلة لمخاطبة العقل، بجانب إثارة المشاعر وتقديم المتعة.

كيف كانت كواليس العمل مع الفنان محمد فراج؟



أنا ومحمد فراج أصدقاء منذ زمن طويل، منذ عام 2002، أي منذ 22 عامًا، وهذا ما جعل كواليس العمل معه ممتعة للغاية ومليئة بالتفاهم والتناغم.

أثنيت على أداء ريهام عبد الغفور في مسلسل "ظلم المصطبة"… ما الذي جذبك في هذا العمل جانب ادائها ؟



"ظلم المصطبة" مسلسل منتظم جدًا، ويقدم حكاية مثيرة كتبها أحمد فوزي صالح، وكل فريق العمل فيه كان متميزًا، أكثر ما لفتني هو درجة الصدق في أداء ريهام عبد الغفور، لكن لا أنكر أن فتحي عبد الوهاب قدّم دورًا رهيبًا، وكذلك إياد نصار، وأحمد عبد الحميد، وحتى الفتاة الصغيرة فاتن سعيد، فـ العمل كله متكامل، حتى موسيقى الوايلي كانت رائعة.

إذا كان بإمكانك إكمال قصة إحدى الشخصيات التي قدمتها من قبل، فمن ستختار ؟



أكيد شخصية "اليعازر" في مسلسل "الكيرة والجن"، وشخصية "شريف" في مسلسل "الصندوق" من الشخصيات التي أحب العودة إليها.

حدثنا عن مشاركتك في فيلم "الست" مع منى زكي؟



"الست" مشروع سينمائي ضخم من إخراج مروان حامد وكتابة أحمد مراد، يضم نخبة من النجوم مثل منى زكي، سيد رجب، محمد فراج، وأحمد خالد صالح، وأنا أستمتعت كثيرًا بهذه التجربة، منذ مرحلة التحضيرات وحتى الآن، وأنتظر، مثل الجمهور، عرض الفيلم.

في رأيك، هل للأحلام تاريخ صلاحية؟ وهل راهنت على شيء من قبل؟



لا، الأحلام لا تنتهي صلاحيتها، أما عن المراهنات، فأنا لا أحبها، بل أفضل أن أجتهد وأبذل جهدي في الشيء الذي أرغب في تحقيقه.