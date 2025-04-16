نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني يعود لطفولته بفيديو مؤثر يحمل رسالة أمل وتفاؤل.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صدر تامر حسني جرعة أمل وطاقة إيجابية جديدة كعادته وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



حيث أعاد نشر فيديو له من برنامج رحلة صعود الذي كان يحدث نفسه وهو طفل ليحكى عن إنجازاته ليعطى أمل لكل شاب أن يصدق نفسه ولا ييأس.

جرعة أمل من تامر حسني

ونشر تامر حسني الفيديو معلقًا:"‎ملحوظة هامة الطفل ده أنا بجد، بس كنت بمثل فيلم تاني تمامًا،و أخدت بعض اللقطات منه وعملتلها دراما جديدة إني وأنا كبير برجع للماضي أكلم نفسي وأنا صغير وأطمني وأخليني أتفائل في عز الضلمة".



واستكمل:"و بجد أنا بحب الڤيديو جدًا عشان كده حبيت أشارككم بيه جايز يدي أمل لكتير منكم حبايبي ربنا يوفقكم كلكم وتحققوا كل اللي بتحلموا بيه”.



تفاصيل فيلم ري ستارت



وهو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في إطار من الإثارة والتشويق، ويشارك في بطولة فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.



آخر أعمال تامر حسني



يذكر أن آخر أعمال تامر حسني الغنائية أغنية "فعلا مبيتنسيش "مع رامي صبري، من كلمات عمرو تيام، ألحان شادي حسن، وتوزيع موسيقي طارق توكل، وكليب الأغنية من إخراج تامر حسني.



كلمات أغنية «فعلًا مبيتنسيش»





كان عقلي فين مني زمان ده أنا جيت أوي عليه

قفلت أنا كل البيبان بينا بعمايلي فيه

فرطت فيه بإيديا أنا أذيته طول سنين

و جالي قلب إزاي كده والقسوه جاتلي منين

ضميري مش مرتاح عشان ضيعته بأيديا

أناني كنت وهو كان باقي عليا

أنا اللي 1000 مرة خان ولا عاب في يوم فيا

فعلًا مابيتنسيش

و حاولت أتعايش بفشل واقفه حياتي ومش بعيش

و بكابر عامل قادر

و إن فراقه مهزنيش وأنا تايه في الحياه

وقفت بيا خلاص الحياه ومشوفتش بعده خير

كان همي أبان للناس تمام وأنا فـ النفس الأخير

إحساسي بذنبه مارحش يوم ومفيش سكه لرجوع

على نفسي كتير بعتب وألوم على ظلمي ليه موجوع

في غيري دلوقتي معاه وبقيت خلاص ماضي

و جرحي حد أكيد داواه وزمانه عاش عادي

ياما إتجاحدت معاه أنا وهو كان راضي.