نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منى الشاذلي تستضيف نورهان ورانيا منصور وتوانا في اول ظهور اعلامي لهما وتحتفل معهم بنجاحاتهم الأخيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي الاختين نورهان ورانيا منصور وابنتها توانا في اول ظهور اعلامي لهما سويا في حلقة من برنامجها معكم وهي الحلقة التي ستذاع غد الخميس عبر فضائية on tv.

أحدث أعمال نورهان منصور ورانيا



وكانت نورهان قد ظهرت كضيفة شرف في المسلسل الرمضاني الناجح قهوة المحطة في دور طبيبة وشاركت رانيا في بطولة مسلسل شباب إمراة في دور غالية اما توانا فيعرض لها حاليا فيلم مدرسة الصفا الثانوية والذي تشارك في بطولته مع النجم علي ربيع وتشارك توانا ايضا في فيلم تامر حسني ريستارت والذي سيعرض قريبا في موسم صيف ٢٠٢٥.

صناع مسلسل شباب امرأة



المسلسل اعد المعالجة الجديدة له من الرواية الأصلية للأديب امين يوسف غراب السيناريست محمد سليمان عبد الملك، ويخرجه احمد حسن ميسو وتشارك رانيا في بطولته مع النجوم غادة عبد الرازق ويوسف عمر ومحمد محمود ومحمود حافظ وعمرو وهبة وجوري بكر وداليا شوقي وعدد كبير من النجوم.

تفاصيل قهوة المحطة

العمل من تأليف الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال وقام بإخراجه إسلام خيري ويقوم ببطولته نخبة كبيرة من النجوم، منهم أحمد غزي واحمد خالد صالح وبيومي فؤاد ورياض الخولي وهاله صدقي وانتصار وحسن ابو الروس وغادة طلعت وفاتن سعيد واحمد ماجد وضياء عبد الخالق وعلاء مرسي وعلاء عوض ويوسف عثمان