فن ومشاهير

منى الشاذلي تستضيف نورهان ورانيا منصور وتوانا في اول ظهور اعلامي لهما وتحتفل معهم بنجاحاتهم الأخيرة

0 نشر
0 تبليغ

  • منى الشاذلي تستضيف نورهان ورانيا منصور وتوانا في اول ظهور اعلامي لهما وتحتفل معهم بنجاحاتهم الأخيرة 1/5
  • منى الشاذلي تستضيف نورهان ورانيا منصور وتوانا في اول ظهور اعلامي لهما وتحتفل معهم بنجاحاتهم الأخيرة 2/5
  • منى الشاذلي تستضيف نورهان ورانيا منصور وتوانا في اول ظهور اعلامي لهما وتحتفل معهم بنجاحاتهم الأخيرة 3/5
  • منى الشاذلي تستضيف نورهان ورانيا منصور وتوانا في اول ظهور اعلامي لهما وتحتفل معهم بنجاحاتهم الأخيرة 4/5
  • منى الشاذلي تستضيف نورهان ورانيا منصور وتوانا في اول ظهور اعلامي لهما وتحتفل معهم بنجاحاتهم الأخيرة 5/5

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منى الشاذلي تستضيف نورهان ورانيا منصور وتوانا في اول ظهور اعلامي لهما وتحتفل معهم بنجاحاتهم الأخيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي الاختين نورهان ورانيا منصور وابنتها توانا في اول ظهور اعلامي لهما سويا في حلقة من برنامجها معكم وهي الحلقة التي ستذاع  غد الخميس عبر فضائية  on tv.

8aa0d0f488.jpg
0c44df08e7.jpg

أحدث أعمال نورهان منصور ورانيا 

 


وكانت نورهان قد ظهرت كضيفة شرف في المسلسل الرمضاني الناجح قهوة المحطة في دور طبيبة وشاركت رانيا في بطولة مسلسل شباب إمراة في دور غالية اما توانا فيعرض لها حاليا فيلم مدرسة الصفا الثانوية والذي تشارك في بطولته مع النجم علي ربيع وتشارك توانا ايضا في فيلم تامر حسني ريستارت والذي سيعرض قريبا في موسم صيف ٢٠٢٥.

1763a76cf5.jpg
504a4a4fa2.jpg

صناع مسلسل شباب امرأة 


المسلسل اعد المعالجة الجديدة له من الرواية الأصلية للأديب امين يوسف غراب  السيناريست محمد سليمان عبد الملك، ويخرجه احمد حسن ميسو وتشارك رانيا في بطولته مع النجوم غادة عبد الرازق ويوسف عمر ومحمد محمود ومحمود حافظ وعمرو وهبة وجوري بكر وداليا شوقي وعدد كبير من النجوم.

 

تفاصيل قهوة المحطة 

 

العمل من تأليف الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال وقام بإخراجه إسلام خيري ويقوم ببطولته نخبة كبيرة من النجوم، منهم أحمد غزي واحمد خالد صالح وبيومي فؤاد ورياض الخولي وهاله صدقي وانتصار وحسن ابو الروس وغادة طلعت وفاتن سعيد واحمد ماجد وضياء عبد الخالق وعلاء مرسي وعلاء عوض ويوسف عثمان

محمد الشيخ

محمد الشيخ

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا