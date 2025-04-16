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نجوى كرم تحيي حفلًا غنائيًا بمدينة الأحلام في قبرص

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أحمد جودة - القاهرة -  

تستعد شمس الأغنية العربية الفنانة نجوى كرم، لإحياء حفل غنائي كبير في منتجع مدينة الأحلام المتوسطية (City of Dreams Mediterranean) بمدينة ليماسول في قبرص، وذلك مساء يوم السبت الموافق 17 مايو 2025.

 

 

 

حيث تلتقي جمهورها في القاعة الكبرى داخل المنتجع برفقة فرقتها الموسيقية، في ليلة موسيقية منتظرة، تجمع بين المواويل الشرقية الأصيلة، وأغاني الدبكة اللبنانية التي تشعل المسرح، بالإضافة إلى الأغاني الرومانسية والعاطفية التي تلامس مشاعر الجمهور، من باقة أرشيفها الغنائي الكبير ومن بين أغنياتها الجديدة ومن أجمل أغنياتها التي أحبها الجمهور على مدار مسيرتها الفنية.

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وقد تم فتح باب حجز التذاكر لحضور الحفل عبر الموقع الرسمي للمنتجع والمنصات المعتمدة، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير من محبي نجوى كرم من مختلف الجنسيات.

 

ويأتي هذا الحفل بعد سلسلة من النجاحات الفنية التي تحققها نجوى كرم على المسارح العربية والعالمية، حيث كانت قد أعلنت مؤخرًا عن حفل جديد قادم ستحييه في إسطنبول بتركيا، تاريخ  26  يوليو 2025، على مسرح HALIC KONGRE MERKEZI، بمشاركة الفنان اللبناني آدم، في ليلة لبنانية بامتياز.

 

 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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