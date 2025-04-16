دور الابتكار في بناء المجتمع العصري.. رؤية وزير التعليم العالي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أبريل 2025 02:33 مساءً - صرح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور على الأهمية الحيوية للابتكار في بناء مجتمع عصري متقدم قادر على مواجهة التحديات والاستفادة من إمكانيات الشباب الجامعي في تشكيل مستقبل واعد ومشرق.

يشدد هنا على دور الشباب المبتكر في دفع عجلة التطور نحو مجتمع أكثر استنارة وتقدماً.

أنهى معهد إعداد القادة فعاليات برنامج "إعداد قادة الابتكار الاجتماعي" الذي استمر ستة أيام بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات وقطاع الأنشطة الطلابية.

وأشاد الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية بالطاقات الإبداعية للشباب مؤكداً أهمية دورهم في بناء المستقبل ودفع عجلة التطوير والابتكار في المجتمع.

يسعى البرنامج إلى تمكين الشباب الجامعي من خلال تزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لمواجهة التحديات المحلية والعالمية، بما يتوافق مع الرؤية الاستراتيجية للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر ويتماشى مع أهداف السياسة الوطنية للابتكار المستدام، بهدف بناء جيل قادر على الإسهام الفعال في التنمية الشاملة.

أنتجت ورش العمل العديد من المبادرات المبتكرة، حيث قدم المشاركون أفكار بناءة تهدف إلى تطوير مجال العلوم الاجتماعية ومعالجة التحديات المجتمعية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم وتمكين شباب الأخصائيين الاجتماعيين.