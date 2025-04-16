الحلقة 188 من مسلسل المؤسس عثمان: تصاعد الصراع ومصير الدولة العثمانية على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أبريل 2025 02:33 مساءً - يعود مسلسل "المؤسس عثمان" بجزء جديد من الإثارة والتشويق في حلقته 188، حيث تزداد الأحداث تعقيدًا ويشتد الصراع بين عثمان وأعدائه، وسط مؤامرات داخلية وتحديات خارجية تهدد استقرار دولته الناشئة.

الحلقة المنتظرة تحمل الكثير من المفاجآت، التي من شأنها أن تغيّر مجرى الأحداث تمامًا.

تشهد هذه الحلقة لحظات درامية حاسمة، حيث يتعرض عثمان لمحاولة اغتيال من داخل قصره، ما يكشف عن وجود خونة قريبين منه.

وفي الوقت ذاته، يقود حملة عسكرية ضد إحدى القبائل المتحالفة مع المغول، تنتهي بنتائج غير متوقعة، ما يعمق التوترات على جميع الأصعدة.

كما يتصاعد الخلاف بينه وبين شقيقه غوندوز حول أسلوب إدارة الدولة، في مشهد يعكس التوتر بين القيادة والروابط الأسرية.

ولم تغب المشاعر عن هذه الحلقة، إذ نرى عثمان في لحظات مؤثرة مع زوجته مالهون، في مشاهد تكشف عن صراع داخلي بين واجباته كقائد وحياته كزوج وأب.

مواعيد عرض الحلقة 188 مسلسل المؤسس عثمان

قناة ATV التركية: الأربعاء 16 أبريل 2025، الساعة 8 مساءً بتوقيت تركيا.

الأربعاء 16 أبريل 2025، الساعة 8 مساءً بتوقيت تركيا. قناة الفجر الجزائرية (مترجمة): الخميس الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 مساءً بتوقيت مكة.

الخميس الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 مساءً بتوقيت مكة. قناة اليرموك الأردنية: مساء الجمعة.

مساء الجمعة. قناة دراما تركية: كل سبت.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

قناة الفجر الجزائرية - نايل سات

التردد: 12034

الاستقطاب: أفقي (H)

الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

الجودة: HD

أبطال الموسم السادس من مسلسل المؤسس عثمان

يستمر بوراك أوزجيفيت في تجسيد شخصية عثمان بن أرطغرل، القائد الذي يحلم بتوحيد القبائل التركية وتشاركه البطولة:

أوزجي تورير بدور "مالهون خاتون"

سيراي كايا في دور "بالا خاتون"

جانان إيسين بدور "أيغول"

ألبيرين دويماز في دور "بامسي"

بالإضافة إلى شخصيات جديدة تم تقديمها هذا الموسم، من بينها وجوه مؤثرة تقلب الأحداث.