نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في أسبوعين..فيلم سيكو سيكو يحصد 110 مليون جنيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم سيكو سيكو لـ عصام عمر وطه دسوقي نجاح كبير منذ أيام طرحه بالسينمات، ووصلت إجمالي الأيرادات حتى الآن 110 مليون جنيه في اسبوعين فقط من طرحه بجميع دور العرض.



أبطال فيلم سيكو سيكو



فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر، طه دسوقى، على صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس وإنتاج شركة film square للمنتج السينمائي أحمد بدوى.



تفاصيل فيلم “سيكو سيكو”



قصة فيلم سيكو سيكو تُقدَّم في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تدور أحداثه حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.



آخر أعمال عصام عمر



يذكر أن أخر أعمال عصام عمر مسلسل نص الشعب اسمه محمد وتدور أحداث المسلسل حول “محمد”، شاب مصري بسيط يعيش حياة هادئة إلى أن تنقلب رأسًا على عقب بعد سلسلة من المواقف غير المتوقعة، يجد محمد نفسه وسط تحديات كبيرة ومغامرات شيقة، محاولًا التعامل معها بأسلوبه العفوي، مما يضعه في مواقف كوميدية وأحيانًا حرجة، تجبره على اتخاذ قرارات مصيرية تغير حياته بالكامل، ويضم المسلسل نخبة من النجوم، أبرزهم: عصام عمر، مايان السيد، هاجر السراج، رانيا يوسف، شيرين، محمد محمود، دنيا سامي، محمد عبدالعظيم، غادة إبراهيم، وغيرهم، وهو من تأليف محمد رجاء، وإخراج عبدالعزيز النجار.

آخر أعمال طه دسوقي



وكانت أخر أعمال طه دسوقي ولاد الشمس،وتدور أحداث المسلسل فى إطار درامى اجتماعى، حول قصة صديقين نشآ معا منذ الطفولة في دار للأيتام، ويستعرض رحلتهما في الحياة التي قادتهما إلى الدخول في عالم السرقة والجرائم، ويشارك في بطولته، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، والعمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج: شادي عبد السلام، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.