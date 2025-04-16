رامي صبري يحيي حفلًا استثنائيًا بالكويت في 25 أبريل.. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - ينتظر الفنان رامي صبري مقابلة جمهور الكويت، حيث يستعد لإحياء حفل غنائي ضخم يوم الجمعة 25 أبريل على مسرح مدينة الكويت لرياضة المحركات، في ليلة يُتوقّع أن تكون مزيجًا من الإحساس والطرب والمواقف النبيلة، ضمن حفلات الربيع.

رامي صبري أعلن عن الحفل برسالة محبة لجمهوره الكويتي، عبر حساباته الرسمية على السوشيال ميديا، قائلًا: "جمهوري الغالي في الكويت.. اشوفكم يوم الجمعة ٢٥ إبريل في مدينة الكويت لرياضة المحركات عشان نتقابل ونحتفل سوا اكتبولي كل الأغاني اللي حابين تسمعوها."

السهرة المنتظرة ستشهد تقديم باقة من أنجح أغنياته، وسط تفاعل مباشر مع الجمهور، الذي دعاهم رامي للمشاركة في صياغة تفاصيل الحفل عبر اختيارهم للأغاني التي يرغبون في سماعها.

الفن في خدمة الإنسانية.. رسالة من القلب إلى غزة

في لفتة تعبّر عن قلبه الكبير، أعلن رامي صبري أن جزءًا من عائدات تذاكر الحفل سيتم تخصيصه لدعم أهل غزة، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني في محنته، مؤكدًا أن الفن لا تكتمل رسالته إلا حين يكون صوتًا للحق ووسيلة للخير.

هذا الموقف النبيل لم يمر مرور الكرام، حيث انهالت تعليقات المتابعين الذين عبّروا عن فخرهم بهذا التصرف، قائلين إن "رامي صبري لا يغني فقط، بل يُشعر ويحتوي ويقف في الصف الصحيح دائمًا".

الحفل يأتي في سياق سلسلة من النجاحات التي يعيشها رامي صبري على الساحة الغنائية، ويُعد محطة فنية مميزة تكتمل فيها المتعة بالمعنى، والصوت بالرسالة، والطرب بالإنسانية.

وفاة والدة زوجة رامي صبري

وعلى الرغم من وفاة والدة زوجة رامي صبري، منذ أيام، وشعوره بالحزن تجاه فقدان "حماته"، لكنه يحترم تعاقاداته الفنية وسيقوم باحياء الحفل الغنائي في الكويت، ويلتقي جمهوره من جميع انحاء الوطن العربي.