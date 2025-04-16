انطلاق التحضيرات الأولى لأضخم مسرحية موسيقية عن "أم كلثوم" (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت الاستعدادات الأولى للمسرحية الموسيقية الجديدة "أم كلثوم"، التي تسرد السيرة الذاتية لسيدة الغناء العربي، في عمل يعد الأضخم من نوعه على خشبة المسرح المصري.

أقيمت أولى بروفات التحضير، مساء الثلاثاء، على مسرح "المسرح" بأحد الفنادق الكبرى في منطقة 6 أكتوبر، حيث ينطلق من هناك هذا المشروع الفني الطموح.

تفاصيل مسرحية أم كلثوم

المسرحية من تأليف وكتابة الأشعار للدكتور مدحت العدل، وتُعد باكورة إنتاجات شركة "العدل جروب ستديوز"، في شراكة مع شركة "سي سينما بروداكشنز"، للمنتجين هاني نجيب وأحمد فهمي، تحت إدارة إخراجية للمخرج أحمد فؤاد، بمشاركة موسيقية من خالد الكمار وإيهاب عبد الواحد.

سيرة كوكب الشرق كما لم تُروَ من قبل

العمل المسرحي يقدّم قراءة فنية موسيقية جديدة لحياة كوكب الشرق أم كلثوم، بدايةً من نشأتها في إحدى قرى محافظة الدقهلية، مرورًا برحلة صعودها إلى قمة المجد في القاهرة، وصولًا إلى تحولها إلى أيقونة فنية مصرية وعربية وعالمية خالدة.

ويسلط العرض الضوء على أبرز المحطات في حياة السيدة أم كلثوم، من طفولتها البسيطة، إلى نضوجها الفني، وانعكاسات الأحداث السياسية والاجتماعية على مسيرتها، في سرد درامي موسيقي يستحضر روحها ويعيد تقديمها للأجيال الجديدة.

مدحت العدل: التكنولوجيا لخدمة التراث

وفي تصريحات سابقة، أكّد الكاتب والمنتج مدحت العدل أن المسرحية تُعد أول عمل موسيقي شامل يتناول حياة أم كلثوم، مشيرًا إلى توظيف أحدث تقنيات المسرح والتكنولوجيا الحديثة من أجل تقديم محتوى بصري وسمعي يواكب العصر.

وأضاف العدل، قائلًا: "نحن لا نقدّم فقط قصة عن فنانة عظيمة، بل نعيد تعريف العلاقة بين الجمهور الشاب وفن الزمن الجميل، ونفتح نافذة جديدة تُطل منها الأجيال القادمة على إرث أم كلثوم."

ومن المقرر أن يُعرض العمل الضخم خلال سبتمبر 2025 على مسرح "المسرح" بمدينة الإنتاج الإعلامي، ليكون انطلاقة جديدة في مسرحيات السيرة الذاتية الموسيقية في العالم العربي.