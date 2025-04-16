نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل وأسعار تذاكر حفل تامر حسني وآدم بـ قطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد نجم الجيل تامر حسني لإحياء حفل غنائي بقطر بمشاركة المطرب آدم وذلك وسط تقرب جماهيري ضخم.



وأعلنت الجهة المسؤولة عن الحفل عن المواعيد مشيرة إلى أن أبواب الحفل تفتح أمام الجمهور عند الساعة 6:30 مساءً بتوقيت الدوحة، على أن يبدأ العرض الفني في تمام الساعة الثامنة مساءً.، وذلك مساء الجمعة الموافق 25 أبريل، على خشبة مسرح صالة لوسيل متعددة الاستخدامات.



شروط وأحكام دخول الحفل:

- يُسمح بدخول الحفل للأفراد من عمر 5 سنوات فما فوق.

- يجب أن يكون الأطفال دون سن 16 عامًا برفقة شخص بالغ لا يقل عمره عن 18 عامًا.

- التذاكر تصدر كرموز باركود رقمية داخل التطبيق، وتُرسل إلى الحساب المرتبط بالبريد الإلكتروني المستخدم أثناء الشراء، وذلك قبل موعد الحفل بـ 48 ساعة كحد أقصى.

- شراء التذكرة يُعد ترخيصًا شخصيًا وقابلًا للإلغاء، وتبقى ملكيتها محفوظة للجهة المنظمة.

- التذاكر تُباع مباشرة من قبل المنظمين إلى الجمهور، ويُمنع بيعها من خلال شركات أو وسطاء غير معتمدين.

- تُعتبر التذكرة لاغية إذا تم إعادة بيعها أو عرضها للبيع بطريقة غير رسمية، ما لم يتم ذلك عبر الوكيل الرسمي المعتمد لتبادل التذاكر.

- الحد الأقصى المسموح به لكل عميل هو شراء 6 تذاكر فقط.

- يُسمح بالدخول فقط باستخدام التذاكر الصادرة عن الوكلاء المعتمدين، ويحتفظ المنظمون بحق رفض دخول أي شخص لا يحمل تذكرة رسمية وصالحة.

أسعار تذاكر الحفل



الفئة الأولى: 155.77 ريال قطري.

الفئة الثانية: 207.70 ريال قطري.

الفئة الثالثة: 311.55 ريال قطري.

الفئة الرابعة: 415.40 ريال قطري.

الفئة الخامسة: 519.24 ريال قطري.