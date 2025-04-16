نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزهم ولاد الشمس..دراما رمضان 2025 تحتل أول 5 مراكز الأكثر مشاهدة بـ watch it في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تصدرت 5 مسلسلات من دراما رمضان 2025 قائمة الأكثر مشاهدة على منصة watch it.



وجاءت المراكز كالتالي المركز الأول ولاد الشمس، والمركز الثاني مسلسل الكابتن، والمركز الثالث مسلسل الغاوي والمركز الرابع إخواتي والمركز الخامس وتقابل حبيب.

تقاصيل ولاد الشمس



مسلسل ولاد الشمس يمثل أول بطولة مشتركة بين مالك وطه، وشاركهما البطولة محمود حميدة، فرح يوسف، معتز هشام، مريم محمود الجندي، وجلا هشام، والعمل مكون من 15 حلقة، تأليف مهاب طارق، فكرة أحمد مالك، إخراج شادي عبدالسلام، وإنتاج الشركة المتحدة، وتدور أحداث مسلسل "ولاد الشمس" عن التحديات التي يواجهها الأطفال في دور الأيتام، وكيف يلجأ أصحاب النفوس الضعيفة لاستغلال هؤلاء الأطفال في أعمال غير مشروعة، وكذلك معاناتهم وتحولهم إلى ضحايا لظروف خارج إرادتهم من خلال الشابين "ولعة" و"مفتاح"، اللذين يتفقان على مواجهة "مجدي"، مدير دار الأيتام الذي يستغل الأطفال في أعمال السرقة والنشل ويترك لهم الفتات.

تفاصيل مسلسل الكابتن



مسلسل الكابتن من تأليف عمرو الدالي عن قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية. وقد لاقت الحلقة الأخيرة تفاعلًا واسعًا، متصدّرة التراند، وسط إشادات الجمهور والنقاد على حد سواء.



تفاصيل مسلسل الغاوي

وتدور أحداث مسلسل الغاوي حول شخصية «شمس العدوي»، الشاب الذي نشأ في أحد الأحياء القديمة بالقاهرة، وقرر التخلي عن ماضيه الإجرامي بعد سنوات من الانخراط في أعمال البلطجة والتجارة غير المشروعة، لكن محاولته لبدء حياة جديدة تواجه تحديات كبرى، خاصة مع ظهور خصومه القدامى، الذين يحاولون جره مرة أخرى إلى عالم الجريمة، وينتمي مسلسل الغاوي لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وشارك في بطولته إلى جانب النجم أحمد مكي، عدد من الفنانين أبرزهم: عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفى، أبيوسف، تامر شلتوت، وضيف الشرف كزبرة، والمسلسل من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران، وإخراج ماندو العدل، وهو من إنتاج شركة سينرجى.

تفاصيل مسلسل أخواتي



مسلسل "إخواتي"، يشارك في بطولته نيللي كريم، روبي،كندة علوش، وچيهان الشماشرجي، يعد واحدًا من أكثر الأعمال متابعة في رمضان الحالي، والعمل من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق، وفي إطار درامي مشوق، يناقش مسلسل أخواتي، العديد من القضايا المتشابكة، لعل أبرزها ظاهرة رؤية الواقع قبل حدوثه من خلال منام، وهو ما سيحدث مع احدى بطلات مسلسل إخواتي، والتي ستلعب دور نجلاء، التي تعيش حياة تعيسة مع زوجها، ثم يظهر لها تفاصيل وفاته في المنام، قبل أن يتحقق الحلم وتبدأ أحداث المسلسل التصاعد.

تفاصيل وتقابل حبيب



مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وخالد سليم وكريم فهمي وصلاح عبد الله وأنوشكا وإنجي كيوان ومنة عرفة وبسنت شوقي وحمدي هيكل وأحمد عبد الله والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج محمد الخبيري ومن إنتاج سينرجني، وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي مشوق، حيث تلعب ياسمين عبد العزيز دور امرأة ثرية تتعرض لخيانة زوجها، ما يدفعها إلى مواجهة صراعات عاطفية معقدة، لتكتشف أسرارًا خفية عن عائلة طليقها، مما يزيد من تعقيد حياتها ويقودها إلى مفترق طرق مصيري.