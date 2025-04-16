أشاد بالرئيس السيسي.. حسين فهمي يكشف تفاصيل لقائه مع ماكرون (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان الكبير حسين فهمي عن تفاصيل اللقاء الذي جمعه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك خلال لقاء أقيم في الملحق الثقافي الفرنسي بالقاهرة، على هامش زيارة ماكرون الرسمية الأخيرة إلى مصر.

وأعرب حسين فهمي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج “الساعة 6”، المذاع على قناة الحياة، عن تقديره الشديد للرئيس الفرنسي، واصفًا إياه بأنه شخصية تمتاز باللباقة والتواضع والوضوح، قائلًا: "ماكرون رجل بسيط ومباشر، يعرف كيف يختار كلماته بعناية مع كل من يقابله، وكان واضحًا جدًا في كل ما قاله، سواء على المستوى السياسي أو الشخصي."

وأشار فهمي إلى أن ماكرون أعرب عن إعجابه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن "موقفه السياسي واضح ولا يتبع المعايير المزدوجة"، وهو ما رآه فهمي انعكاسًا لصراحة الرئيسين.

موقف مشرف تجاه القضية الفلسطينية

أما عن القضايا الإقليمية، فقد لفت حسين فهمي إلى أن ماكرون تحدث بوضوح عن الوضع في الشرق الأوسط، وعبّر عن رفضه الشديد لما ترتكبه إسرائيل من ممارسات، واصفًا إياها بـ "خطأ تاريخي" – faute historique – في إشارة قوية إلى موقف فرنسا الرافض للعدوان الإسرائيلي، وهو ما اعتبره فهمي "موقفًا مشرفًا يستحق التقدير".

حسين فهمي وماكرون: السينما تجمعنا

ولم يخلُ اللقاء من نقاشات فنية وثقافية، حيث تناول حسين فهمي مع الرئيس الفرنسي مشروع ترميم الأفلام الكلاسيكية المصرية، مؤكدًا أن ماكرون أبدى اهتمامًا بالغًا بهذا الملف، بل وقام بتدوين ملاحظات حول كيفية تقديم الدعم الفرنسي للمشروع.

وأوضح حسين فهمي، قائلًا: "تحدثت معه عن أهمية ترميم أفلام الأبيض والأسود، وأوضحت له أننا بدأنا بالفعل ورممنا نحو 15 فيلمًا من أصل 1200، وقد أبدى حماسًا واضحًا للمساعدة."

كما تطرّق اللقاء إلى رموز الثقافة المصرية، إذ عبّر ماكرون عن إعجابه بأدب نجيب محفوظ، وأوضح أنه قرأ له، كما أنه يستمع لأغاني أم كلثوم وأسمهان، ما يعكس ارتباطًا وجدانيًا قويًا بين الثقافة الفرنسية والمصرية، على حد وصف حسين فهمي.

حسين فهمي يحتفظ بقلم ماكرون

ومن أطرف ما رواه الفنان حسين فهمي، تلك اللفتة العفوية التي ختم بها اللقاء، حين نسي ماكرون قلمه الشخصي على الطاولة بعد أن دون به بعض الملاحظات.

قال حسين فهمي ضاحكًا: "قلت له القلم بتاعك يا سيادة الرئيس، فرد علي بابتسامة وقال لي: احتفظ بيه كتذكار، القلم دلوقتي معايا، وقلم جميل جدًا.. Very nice pen."